Alerta por tormenta y altas temperaturas: cómo estará el clima este jueves 20 de febrero en Mar del Plata

Volvieron los días calurosos a Mar del Plata, e incluso rige un alerta amarillo por altas temperaturas para este jueves 20 de febrero. También hay uno por tormenta para esta noche.

El alerta por altas temperaturas fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ayer por la tarde y se renueva cada 24 horas. Rige para Mar del Plata, la Costa Atlántica y buena parte de la provincia de Buenos Aires. El día comenzará con cielo despejado y 24º C, y a la tarde se alcanzará una máxima de 31º C. A la noche bajará a 25º C.

Además, la Municipalidad de General Pueyrredon informó que este jueves el índice de riesgo de incendios forestales será extremo en todo el partido. Piden a los vecinos y turistas extremar los cuidados.

Lo cierto es que por la tarde ya se pronostican tormentas aisladas, con 10 a 40% de probabilidades de lluvia. Para la noche, directamente hay alerta amarillo por tormentas, con 40 a 70% de probabilidades de precipitaciones.

Según el SMN, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas entre 60 y 80 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 45 milímetros, aunque podrían ser superados en forma puntual.

En cuanto al viento, soplará de forma constante a 23-31 km/h, con ráfagas de 42-50 km/h, pero lo hará en diferentes direcciones: primero del noroeste, después del norte y luego del noreste.

Recomendaciones del Ministerio de Salud ante un alerta amarillo por altas temperaturas

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

Solicitar de inmediato asistencia médica.

Trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.

Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormenta

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

fuente: mi8

