Alertan que lo peor del temporal en Mar del Plata llegará entre la madrugada y el mediodía del sábado

Tras una primera etapa marcada por la lluvia, ahora prevén un escenario más complejo por la combinación de vientos intensos, precipitaciones acumuladas y riesgos en la vía pública.
La Municipalidad advirtió que lo peor del temporal todavía no pasó y que las condiciones más complejas se darán entre la madrugada y el mediodía del sábado, cuando el alerta meteorológico suba a naranja por vientos intensos en Mar del Plata.
De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, durante ese tramo se esperan ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, en un contexto en el que además seguirán las lluvias y el suelo ya se encuentra afectado por el agua acumulada.
Fuente: Mi8