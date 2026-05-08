Alertan que lo peor del temporal en Mar del Plata llegará entre la madrugada y el mediodía del sábado

Tras una primera etapa marcada por la lluvia, ahora prevén un escenario más complejo por la combinación de vientos intensos, precipitaciones acumuladas y riesgos en la vía pública.

La Municipalidad advirtió que lo peor del temporal todavía no pasó y que las condiciones más complejas se darán entre la madrugada y el mediodía del sábado, cuando el alerta meteorológico suba a naranja por vientos intensos en Mar del Plata.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, durante ese tramo se esperan ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, en un contexto en el que además seguirán las lluvias y el suelo ya se encuentra afectado por el agua acumulada.

🌬️ #AlertaNaranja 🟠 El Servicio Meteorológico Nacional informa que para este sábado a la madrugada y mañana se esperan intensos vientos del sudoeste con ráfagas de viento que pueden superar los 90 kilómetros por hora.



📢 Recomendaciones:

✔️ Evitá circular por la vía pública,… pic.twitter.com/Ng1a6gmwor — Municipalidad de General Pueyrredon (@munimardelplata) May 8, 2026 Desde el Municipio señalaron que la primera etapa del fenómeno estuvo marcada por el impacto hídrico, con anegamientos, incidentes y más de 100 reclamos recibidos por Defensa Civil, pero ahora comienza una segunda fase que podría resultar todavía más delicada.

El riesgo, explicaron, está dado por la combinación entre viento fuerte, lluvias persistentes y una acumulación de agua que vuelve más inestable el escenario en la vía pública.

“La combinación de viento con lluvias acumuladas agrava el escenario. No es lo mismo afrontar ráfagas con un acumulado de 10, 15 o 20 milímetros que con más de 100 milímetros”, sostuvo el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalves.

El funcionario remarcó además que el viento “va a empezar a ser protagonista en las próximas horas” y que a eso se suma un nuevo alerta por lluvias importantes, lo que obliga a extremar las medidas de precaución.



Las recomendaciones

Ante este panorama, el Municipio pidió evitar circular por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas, y no sacar la basura fuera del horario permitido.

También informó que se mantiene un monitoreo permanente y un trabajo coordinado entre áreas municipales, el Comité de Contingencia y empresas prestadoras de servicios para responder a las eventualidades que puedan producirse en las próximas horas.

En caso de emergencias, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.

Fuente: Mi8

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