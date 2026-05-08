Confirmado: a partir de las 18 hay paro de choferes de colectivos porque no les depositaron sueldos

Frente a una advertencia elevada a los responsables de ls empresas permisionarias del servicio y frente a la falta de respuesta positiva al cumplirse el plazo anticipado, las autoridades de la Seccional Mar del Plata de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) anunciaron que inician un paro desde las 18 porque se cumplió el quinto día hábil de mayo y no cobraron los sueldos correspondientes a abril.

Según confirmaron a Ahora Mar del Plata, a partir del horario fijado no volverán a salir las unidades que completen sus recorridos y lleguen a las terminales, con lo cual de mantenerse esta situación dejarán de circular los ómnibus en el transcurso de las últimas horas de esta tarde.

El aviso se había hecho a los prestadores del servicio frente al reclamo de personal urgido de sus ingresos. “Los salarios debían estar depositados en su totalidad este viernes como último plazo”, dijeron desde la organización gremial. Incluso remarcaron que por el feriado del pasado viernes los trabajadores han transcurrido los ocho primeros días del mes con lo que les queda de los salarios de marzo.

La situación aparece muy delicada ya que con el cierre de semana se cierra la actividad bancaria. Se desconoce hasta el momento si hubo algún tipo de intervención del municipio, como responsable del servicio público, frente a los responsables de las empresas de transporte público urbano de pasajeros.

Vale recordar que los permisionarios, hace casi un mes, presentaron un planteo al Ejecutivo municipal para que se les actualice el valor del boleto de colectivos bajo el argumento de afrontar un incremento notorio en sus costos, en particular con el combustible. Hasta el momento ese proyecto está en manos del Concejo Deliberante, con tratamiento en comisiones y todavía sin despacho para sesión ordinaria, donde el ajuste de tarifa debería ser votado por los 24 ediles.

Fuente: Ahora Mar del Plata

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