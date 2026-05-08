El Hospital Regional advirtió por la venta ilegal de turnos y pidió a la comunidad que no los compre

Desde el HIGA señalaron que los turnos son gratuitos, se validan con identidad oficial y remarcaron que continúan las acciones legales por las maniobras detectadas.

La Dirección del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Dr. Oscar Alende emitió un comunicado para advertir a la comunidad sobre la persistencia de maniobras ilegales de venta de turnos médicos y pidió no comprarlos para evitar estafas y garantizar un acceso equitativo a la salud.

Desde el hospital remarcaron que los turnos no se compran ni se venden, ya que son personales e intransferibles y su validación se realiza mediante organismos oficiales como Renaper, Anses o ARCA.

No hay turnos válidos fuera de los canales oficiales

Según explicaron, el actual sistema de gestión funciona de manera digital y ya no existe intervención del personal del hospital en la entrega directa de turnos, por lo que afirmaron que no hay forma de que un tercero pueda acceder a ellos para comercializarlos.

En ese sentido, indicaron que cualquier turno adquirido por fuera de los canales oficiales carece de validez.

Aun así, señalaron que todavía se detectan casos de personas que se presentan para ser atendidas por especialistas y no figuran en el sistema. Al ser consultadas, muchas terminan reconociendo que compraron el turno a terceros.

Frente a esa situación, desde el hospital recordaron que la acción penal por venta de turnos “continúa vigente y en curso” e instaron a la comunidad a denunciar de inmediato cualquier ofrecimiento irregular ante las autoridades del hospital o la Justicia.

La víctima se encuentra en el HIGA. Su pronóstico es reservado.

Más demanda y asistencia para quienes la necesiten

El HIGA informó además que actualmente atiende a un promedio de 1.000 personas por día y que, para gestionar ese volumen, se implementó un sistema más rápido y transparente.

También destacaron que, a través de los canales digitales, los pacientes pueden acceder desde su teléfono a su historia de salud, su medicación y su recorrido por hospitales públicos.

Para evitar que la tecnología se convierta en una barrera, el hospital indicó que cuenta con distintas áreas de asistencia presencial, entre ellas el Área de Atención a la Comunidad, el sector de tercera edad, el servicio de Derechos Humanos para personas en situación de violencia y la Unidad de Género y Diversidad Sexual.

Esos espacios están destinados a personas con dificultades de acceso tecnológico, discapacidad o cualquier ciudadano que necesite ayuda presencial para realizar su trámite.

“No pagues por un derecho que el hospital garantiza de forma gratuita y personalizada”, remarcaron desde la institución, que además advirtió que quien no denuncia a quien vende un turno termina siendo “cómplice”.

Fuente: MI8

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