El puerto cierra la escollera y suspende descargas por alerta meteorológica

Ante las adversas condiciones climáticas anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional, el Consorcio Portuario dispuso una serie de medidas preventivas en articulación con Prefectura Naval Argentina.

El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, presidido por Marcos Gutiérrez, conformó un Comité de Emergencia en articulación con Prefectura Naval Argentina, ante las adversas condiciones climáticas y las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la zona.

La medida apunta a resguardar la seguridad de las personas, las embarcaciones y la infraestructura portuaria durante el episodio de mal tiempo previsto para las próximas horas.

Qué dispuso el Consorcio Portuario

A través de un comunicado oficial firmado por su presidente, el Consorcio adoptó las siguientes disposiciones:

Suspensión de las descargas en el ámbito portuario.

en el ámbito portuario. Cierre de la escollera Sur , uno de los puntos de mayor riesgo durante temporales por la fuerza del oleaje.

, uno de los puntos de mayor riesgo durante temporales por la fuerza del oleaje. Solicitud a los clubes náuticos para que suspendan las actividades deportivas programadas.

para que suspendan las actividades deportivas programadas. Pedido a los armadores para que refuercen las amarras de las embarcaciones.

para que refuercen las amarras de las embarcaciones. Notificación a astilleros y talleres navales sobre la restricción de actividades mientras dure la alerta.

Articulación con Prefectura Naval

La conformación del Comité de Emergencia en conjunto con Prefectura Naval Argentina busca centralizar la toma de decisiones y coordinar las tareas de control, monitoreo y eventual respuesta ante incidentes en el espejo de agua y las zonas operativas del puerto.

Desde la presidencia del Consorcio se recomendó a quienes desarrollan tareas en el ámbito portuario y a la comunidad náutica en general extremar las precauciones y atender las indicaciones oficiales hasta que se normalicen las condiciones meteorológicas.

Fuente LU9

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