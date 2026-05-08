NATALIE PÉREZ ANUNCIA EL COMIENZO DE SU GIRA: MAR DEL PLATA LA RECIBIRÁ EN OCTUBRE

Natalie Pérez anuncia el comienzo de gira, un recorrido que la llevará a presentar Casa, su quinto álbum de estudio, en los principales escenarios de la Argentina.

Más que una serie de shows, la gira propone una experiencia: Natalie traslada el universo de Casa al vivo y convierte cada escenario en un espacio propio, cercano, casi como un living abierto. Un lugar donde la intimidad, la emoción y la celebración conviven en un mismo plano.

Y ese lugar en Mar del Plata, ciudad que la acompaña en su crecimiento actoral y musical desde sus inicios, será el Radio City (San Luis 1752) el próximo 17 de octubre.

Las entradas ya están a la venta por PLateanet https://www.plateanet.com/obra/34477?obra=NATALIE-PEREZ-PRESENTA-CASA&paso=inicio y en boletería del teatro.

Con una puesta que potencia lo orgánico y lo emocional, Natalie despliega en vivo todo su diferencial: una conexión genuina con el público, una versatilidad que le permite moverse con naturalidad entre géneros y una presencia escénica que combina frescura, sensibilidad y energía. Cada show se construye desde lo real, sin artificios, con momentos de cercanía absoluta y otros de explosión colectiva.

Acompañada por su banda, las canciones crecen, respiran y se transforman. Lo que en el disco es íntimo, en vivo se vuelve compartido: las historias se expanden, los climas se intensifican y el público pasa a ser parte activa de esa experiencia.

El repertorio recorrerá las nuevas canciones de Casa, junto a los temas que marcaron su camino, en un show dinámico, emocional y profundamente auténtico.

En su quinto álbum, Natalie despliega una identidad más libre y definida, con 12 canciones que recorren géneros y emociones desde una impronta propia, fresca y sin etiquetas. Grabado en vivo con banda completa en Elefante Blanco (Montevideo) y producido por Diego Matturro, Casa marca un punto de afirmación artística donde todo su universo se ordena y cobra una nueva fuerza.

Con esta gira, Natalie Pérez no solo presenta un disco: invita a entrar en su mundo. Un espacio donde la música se vive de cerca, sin distancia, y donde cada noche es única

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