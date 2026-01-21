Alquileres de verano: claves para evitar estafas y proteger los ahorros familiares

La virtualidad facilitó el accionar de bandas organizadas que utilizan identidades falsas, cuentas fantasma y fotos robadas para concretar las estafas.

Las estafas con alquileres temporarios vuelven a encender una señal de alerta en plena temporada de verano. El caso reciente de una familia santafesina que perdió más de 200 mil pesos tras reservar una casa inexistente en la zona de Santa Clara del Mar expuso, una vez más, una modalidad delictiva que se repite año tras año y que encuentra en las redes sociales su principal canal de captación de víctimas.

La advertencia fue realizada por la martillera Verónica Berasueta, integrante del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, quien abordó el tema en el programa Buenas Mañanas, conducido por Martín Dantas en Canal 8. Allí remarcó que “el cuento del tío se instala cada verano” y que la virtualidad facilitó el accionar de bandas organizadas que utilizan identidades falsas, cuentas fantasma y fotos robadas para concretar las estafas.

Desconfiar de lo demasiado barato

Uno de los principales consejos es desconfiar de los precios excesivamente bajos. “Si algo es muy bueno y muy barato, hay que dudar”, subrayó Berasueta. Según explicó, existen valores de referencia que se manejan cada temporada: en Mar del Plata, un departamento de un ambiente en zona céntrica ronda desde los 50 mil pesos por día; uno de dos ambientes, desde 70 mil; y uno de tres ambientes, a partir de los 100 mil pesos diarios, con variaciones según ubicación y comodidades.

“Son precios lógicos, no regalados. Los propietarios también tienen costos de mantenimiento durante el año”, señaló.

Cuidado con las redes sociales

La martillera advirtió que muchas estafas se concretan a través de publicaciones en Facebook u otras plataformas, donde los delincuentes suelen usar imágenes robadas —incluso de inmobiliarias reales— y ofrecer propiedades que no existen o no están en alquiler. “Las fotos muchas veces no coinciden con el lugar o la dirección directamente es inexistente”, explicó.

En el caso ocurrido en Santa Clara, la familia reservó una vivienda por redes sociales y, al llegar, una vecina les informó que la casa no estaba en alquiler. Tras reclamar, los estafadores —que operaban desde una cárcel— respondieron con una foto burlándose desde una celda.

La recomendación central: acudir a profesionales

Desde el Colegio de Martilleros insisten en que la forma más segura de alquilar es hacerlo a través de profesionales matriculados. “El sello de calidad lo da el Colegio de Martilleros. Contratar con inmobiliarias habilitadas es la única garantía real”, afirmó Berasueta.

Además, recordó que está disponible la nómina oficial de martilleros en el sitio martillerosmdp.com.ar, que incluye profesionales de Mar del Plata y de localidades cercanas como Santa Clara del Mar, Mar Chiquita, General Alvarado y Balcarce.

Conciencia antes de transferir dinero

Finalmente, la especialista hizo hincapié en la necesidad de verificar a quién se le deposita el dinero. “Hay que preguntarse siempre: ¿a quién le estoy transfiriendo mis ahorros? Los delincuentes son rápidos, tienen todo estudiado y los delitos informáticos son difíciles de rastrear”, alertó.

En un contexto donde muchas familias ahorran durante todo el año para poder vacacionar, la recomendación es clara: dudar de las ofertas tentadoras, evitar intermediarios informales y recurrir siempre a profesionales matriculados para no transformar el descanso esperado en una experiencia de angustia e impotencia.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios