Alquileres en Mar del Plata: cuánto aumentarán en febrero

Los contratos de alquiler que deben actualizarse en febrero de 2026 en Mar del Plata registrarán nuevos incrementos, de acuerdo con la periodicidad establecida en cada contrato y la evolución del Índice de Contratos de Locación (ICL).

Según datos aportados por el martillero marplatense Diego del Valle, los acuerdos que contemplan ajuste anual tendrán una suba del 34 por ciento a partir del segundo mes del año.

En el caso de los alquileres con actualización semestral, el incremento será del 12 por ciento. Por su parte, los contratos que se ajustan de manera cuatrimestral registrarán una suba del 8 por ciento.

Finalmente, quienes deban actualizar sus alquileres bajo la modalidad trimestral afrontarán un aumento del 6 por ciento durante febrero.

Estos valores vuelven a impactar en el mercado inmobiliario local, en un contexto donde inquilinos y propietarios siguen atentos a la evolución de los índices y al comportamiento de la inflación.

