Alquileres en Mar del Plata: cuánto aumentarán en marzo

Los contratos de alquiler que deben actualizarse en marzo de 2026 en Mar del Plata registrarán nuevos incrementos, de acuerdo con la periodicidad establecida en cada contrato y la evolución del Índice de Contratos de Locación (ICL).

Según datos aportados por el martillero marplatense Diego del Valle, los acuerdos que contemplan ajuste anual tendrán una suba del 33 por ciento a partir del tercer mes del año.

En el caso de los alquileres con actualización semestral, el incremento se mantendrá en 12 por ciento. Por su parte, los contratos que se ajustan de manera cuatrimestral continuarán con una suba del 8 por ciento.

Finalmente, quienes deban actualizar sus alquileres bajo la modalidad trimestral afrontarán un aumento del 6 por ciento durante marzo.

