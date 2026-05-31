Alvarado rescató un empate de su visita a Puerto Madryn y sigue prendido en los primeros puestos

El equipo marplatense sumó un punto como visitante en la fecha 11 de la Zona 4. Además, Kimberley venció a Germinal y Círculo Deportivo igualó sin goles en el debut de Duilio Botella. Cómo quedó la tabla de posiciones

Alvarado empató 0 a 0 con Guillermo Brown de Puerto Madryn por la fecha 11 de la Zona 4 del Federal A y sumó un punto como visitante en una jornada que también dejó novedades para los otros equipos marplatenses de la categoría.

Con este resultado, el conjunto marplatense quedó en el tercer puesto del grupo con 16 puntos, por detrás de Olimpo, líder con 20, y de Kimberley, que marcha segundo con 17 unidades. Más abajo aparece Círculo Deportivo, en la novena posición, con 6 puntos.

El equipo de Pablo Martel no pudo romper el cero en la Patagonia, pero logró seguir sumando en una zona muy pareja y de alta exigencia. Además, hace tres partidos que no pierde y que no recibe goles (antes le ganó 3-0 a Santamarina y 2-0 a Olimpo en Mar del Plata).

Fuente: Mi8

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