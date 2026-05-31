Dónde están y cuánto valen las tres propiedades que el Banco Provincia vende en Mar del Plata

Se trata de un local comercial y dos terrenos ubicados en distintas zonas de la ciudad, dentro de una licitación pública con apertura de ofertas el 8 de junio

Dentro de la licitación pública lanzada por el Banco Provincia para vender 24 inmuebles en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay tres propiedades ubicadas en Mar del Plata que llaman la atención por su localización y por sus valores de referencia.

La apertura de sobres con las ofertas se realizará el próximo 8 de junio de 2026, en el marco de un proceso que incluye inmuebles en diferentes puntos del territorio bonaerense y que, en el caso marplatense, pone el foco en sectores como Güemes y El Monolito.

Uno de los inmuebles que aparece en esta instancia está ubicado en Las Heras 2582, en planta baja y sótano, correspondiente a la unidad funcional 15. Se trata de un local comercial que figura como licitado y disponible para recibir ofertas, con un valor de referencia de $150.000.000.

La segunda propiedad está situada en Magallanes 10228, en Mar del Plata. En este caso, el Banco Provincia ofrece un terreno con un valor de $13.900.000, también dentro del esquema abierto de recepción de ofertas.

El tercer inmueble marplatense incluido en la licitación se encuentra en Reforma Universitaria 39. Allí se ofrece otro terreno, en este caso con un valor muy superior al resto de las opciones locales: $413.000.000.

La convocatoria forma parte de un proceso de licitación pública que el banco puso en marcha para comercializar 24 propiedades distribuidas en distintas ciudades de la provincia y en CABA, con el objetivo de ampliar el acceso a oportunidades inmobiliarias a través de un mecanismo abierto y competitivo.

Banco Provincia.

Según informó la entidad, toda la información puede consultarse en www.bancoprovincia.com.ar/inmuebles, donde los interesados pueden ver imágenes de las propiedades, descargar pliegos, revisar características generales y conocer los valores de referencia de cada una de las unidades ofrecidas.

Además de Mar del Plata, entre las localidades alcanzadas por esta etapa aparecen Lincoln, Balcarce, General Arenales, Salto y San Clemente del Tuyú, entre otras.

La iniciativa, difundida oficialmente a través del Boletín Oficial y en medios de alcance provincial y nacional, busca dar transparencia al proceso y acercar al público general la posibilidad de participar en licitaciones para acceder a inmuebles en distintas zonas.

En el caso de Mar del Plata, la atención se concentra ahora en esas tres propiedades, ubicadas en puntos bien diferentes de la ciudad y con valores que van desde los $13,9 millones hasta los $413 millones.

Fuente: Mi8

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