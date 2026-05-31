«Salud en tu Barrio» estará en Sociedad de Fomento Villa Primera y en la Sociedad de Fomento Aeroparque

El dispositivo coordinado por la Secretaría de Salud municipal funcionará del 1 al 5 de junio, en el horario de 9 a 14. También estará el Consultorio Móvil de Atención Médica el martes 2, miércoles 3 y jueves 4 en la sede de Jovellanos 1620

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el lunes 1 al viernes 5 de junio, de 9 a 14, el dispositivo funcionará en la Sociedad de Fomento Villa Primera (Don Bosco 655). Allí se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, charlas de concientización sobre dengue y el ABC del ACV.

De lunes a miércoles estará el móvil odontológico de 9 a 13 con atención para niños y adultos, controles bucales para embarazadas, prácticas de baja y mediana complejidad, urgencias. Además, se difundirán recomendaciones para la prevención de lesiones en los tejidos blandos y consejos para el cuidado e higiene integral de la boca.

De martes a jueves habrá controles pediátricos, con turno previo en el dispositivo. Mientras que el miércoles se realizarán consultas ginecológicas y educación a la comunidad.

El jueves y viernes estará presente el taller de odontopediatría orientado a la promoción del cuidado de la salud bucal. Además, el viernes 5 se realizará un taller de RCP a las 14, con inscripción en la sede.

Por otra parte, el miércoles 3 de 9 a 12 se brindará el servicio de aplicación de vacunación antirrábica. Se recuerda a los propietarios de caninos y felinos que se vacuna en forma gratuita a todos los animales mayores de tres meses; no se vacuna a hembras preñadas o en lactancia.

Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos. En cuanto a los felinos, deben concurrir en transportadoras, mochilas o bolsos —no sueltos ni en cajas— a fin de prevenir posibles escapes.

Por otra parte, el dispositivo 2 funcionará del 1 al 5 de junio en la Sociedad de Fomento Aeroparque (Jovellanos 1620). Allí se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, charlas de concientización sobre dengue y el ABC del ACV

El miércoles se realizarán talleres de odontopediatría orientados a la promoción del cuidado de la salud bucal. Además se realizarán consultas ginecológicas y educación a la comunidad.

Jueves y viernes estará presente el móvil odontológico de 9 a 13 con atención para niños y adultos, controles bucales para embarazadas, prácticas de baja y mediana complejidad, urgencias. Además, se difundirán recomendaciones para la prevención de lesiones en los tejidos blandos y consejos para el cuidado e higiene integral de la boca.

El jueves se realizarán consultas ginecológicas y educación a la comunidad. Mientras que el viernes se brindará taller de RCP a las 10 con inscripción en la sede.

El jueves 4 de 9 a 12 se brindará el servicio de aplicación de vacunación antirrábica. Se recuerda a los propietarios de caninos y felinos que se vacuna en forma gratuita a todos los animales mayores de tres meses; no se vacuna a hembras preñadas o en lactancia.

Consultorio Móvil de Atención Médica

Por otra parte, el Consultorio Móvil de Atención Médica para atención a mayores de 18 años, funcionará de 9 a 14, el martes 2, miércoles 3 y jueves 4 en la Sociedad de Fomento Aeroparque (Jovellanos 1620). Para más información sobre el dispositivo, los vecinos pueden entrar en: www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio .

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