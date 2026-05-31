LUCIANO PEREYRA CIERRA SU GIRA EN MAR DEL PLATA

LUCIANO PEREYRA LLEGARA CON EL TOUR: TE SIGO AMANDO

5 Y 6 DE DICIEMBRE EN EL TEATRO RADIO CITY

Luciano Pereyra, uno de los artistas más queridos y consagrados de la música argentina, regresa a Mar del Plata con un espectáculo imperdible y una puesta en escena totalmente renovada. En el marco de su nueva gira «Te Sigo Amando», el cantautor argentino brindará una serie de shows que prometen emoción, romanticismo y todo el carisma que lo caracteriza.

En Argentina, este Tour lo llevó entre abril y mayo por Salta, Tucumán, Rio Cuarto, Corrientes, Rosario, Córdoba, San Juan, Santa Rosa (La Pampa), Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia, Tandil y Junín. También estará en octubre y noviembre por España (Barcelona y Madrid), Paraguay y Chile.

Luciano Pereyra presenta su nuevo álbum “Te Sigo Amando”, un disco en el que exhibe su versatilidad para abordar múltiples géneros populares, acompañado por grandes artistas nacionales e internacionales, como David Bisbal, Emanero, Soledad, Silvestre Dangond y Q’Lokura. Con canciones pop, baladas, cuarteto, cumbia y chamamé “Te Sigo Amando”, como su título indica, es un amplio recorrido por el amor en todas sus formas. Este álbum cuenta con la producción de Andres Castro, Pablo Cebrián, Tato Latorre y David Santisteban que trabajaron junto a Luciano en Buenos Aires, Miami y Madrid.

Con un presente inmejorable Luciano Pereyra recibió el Premio Gardel en la categoría “Mejor Canción Tropical / Cumbia” por “Si No Es Muy Tarde” Versión Cumbia junto a Ezequiel y la Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD. Mientras continua con su exitoso tour internacional con el que está recorriendo Argentina, Latinoamérica y España, sumando un 8vo Movistar Arena el próximo 24 de octubre se despide de un ciclo de conciertos con localidades agotadas con un show sorprendente, una puesta espectacular y grandes invitados.

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