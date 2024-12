Alvarado sigue sin presidente ni DT

Horas de incertidumbre institucional se viven en el club Alvarado de Mar del Plata. Tras la salida de Emiliano Montes como presidente, parecía que iba a asumir en el cargo el concejal Ricardo Liceaga Viñas, aunque algunas irregularidades lo impidieron.

Romina Roosé, quien fuera vocal titular número 3 en la Comisión Directiva saliente, explicó en la red social X que “el Estatuto del Club nada tiene que ver con la formación de una Comisión Normalizadora que es lo que se solicita a Personería Jurídica para poder regularizar la situación del Club”.

Además, Roosé detalló que “la no presentación de estados contables hizo que el club quede de manera irregular frente a Personería Jurídica y una de las opciones viables para poder regularizar dicha situación es la solicitud de una Comisión Normalizadora”.

En ese marco, el DT Gabriel Gómez brindó una entrevista radial en la que se mostró sorprendido y disconforme por el manejo dirigencial. “Me llamó Gatti diciendo que el que iba a ser presidente (Liceaga) tomaba de vuelta el club y que iban a respetar lo que pidió mi representante. Le dije que el viernes tenía reunión con otro club, y el sábado le dije que sí a Alvarado para volver”.

“Hoy vine y me encontré con que el presidente no iba a ser presidente y que se bajaba nuevamente, así no tiene sentido. A Emiliano (Montes) y a Gatti los saco porque se portaron como unos caballeros, pero a este hombre Ricardo Liceaga lo vi una sola vez”, aseguró Gómez en charla con La Voz del Estadio.

“Hoy volví a Mar del Plata y pasó lo mismo. No se puede trabajar con una persona que se baja dos veces. No es que no quiero firmar, el tema es que no da. Este hombre (Liceaga) se baja dos veces y yo solo lo vi una vez, no encuentro explicación”, remarcó luego.

Fuente: AHORA MAR DEL PLATA

Comentarios

comentarios