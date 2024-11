Anuncian un aumento en el precio de los combustibles: qué puede pasar en Mar del Plata

El precio de la nafta y el gasoil sufrirá un nuevo aumento a partir de este domingo 1º de diciembre.

Se trata de una suba de alrededor del 3% definido por las petroleras, según trascendió, justificado a partir del posible aumento de los impuestos internos y la recuperación de la devaluación del dólar, enmarcado en un precio estable del petróleo.

Será el segundo mes consecutivo de aumento después de que YPF aplicara en octubre una leve baja de los precios en surtidores por la dinámica que habían mostrado los valores del crudo. Se espera que Shell, Axion y Puma sigan a la petrolera estatal, que es la que concentra cerca del 60% de las ventas.

¿Qué puede pasar en Mar del Plata? A partir del diálogo con fuentes del sector, se conocer que este incremento moderado aun no está confirmado en las expendedoras locales, más allá de que están preparadas con antelación para recibir tal aumento.

Lo cierto es que prevalecen las dudas en las estaciones de servicio de la ciudad, ya que aun no fueron notificadas sobre esta suba y no hay certezas sobre si efectivamente se realizará a nivel local. Según señalaron a este medio, la duda radicaría en la iniciativa del gobierno de no querer más subas en el combustible.

Por otra parte, respecto al consumo de nafta y gasoil en Mar del Plata, destacaron que en octubre los volúmenes crecieron con respecto a septiembre, un fenómeno lógico porque en octubre hay más actividad. Sin embargo, fuentes consultadas aseguraron que no hay un repunte significativo, dado que permanece con un mercado tranquilo y con un consumo que no termina de recuperarse.

Fuente: MI8

Comentarios

comentarios