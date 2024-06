Anuncian un paro de 24 horas en el Puerto en repudio a la Ley Bases

Sindicatos marítimos anunciaron un paro de 24 horas para este martes en rechazo a la Ley Bases que se está tratando en estos momentos en el Congreso de la Nación, que afectaría el acuerdo logrado el año pasado respecto al Impuesto a las Ganancias.

La demora en la zarpada de los barcos comenzará este martes a las 12 del mediodía y terminará el miércoles a la misma hora. El conflicto se debe a que la Ley Bases, que se votará mañana en la Cámara de Senadores, eliminaría el acuerdo que habían logrado sindicatos marítimos para que los trabajadores queden exentos del pago del 46% del Impuesto a las Ganancias.

En caso de aprobarse la ley, este beneficio se suprimiría y trabajadores de la pesca y mercantes deberían abonar la totalidad del gravamen.

Adhieren al paro el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), el Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (Siconara), el Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape), la Asociación de Capitanes, Patrones y Pilotos de Pesca (AACPyPP) y el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo.

«Nosotros no nos negamos a pagar el Impuesto a las Ganancias, pero lo que sí queremos es un reconocimiento especial. No tenemos horas extras, no tenemos feriados y no tenemos francos. Nosotros salimos a navegar a alta mar y hasta no completar la bodega no entramos. Trabajamos más horas de lo habitual que en un trabajo normal en tierra y estamos alejados de nuestra familia», manifestó el dirigente del Somu, Damián Basail.

El año pasado, los sindicatos habían conseguido un 46% de exención en este impuesto. De aprobarse la Ley Bases, se derogaría el inciso X, donde se especifica esta norma. «Ese es el motivo por el que pagaríamos Impuesto a las Ganancias otra vez por el total, y ahí estaríamos en un punto complicado», amplió.

Basail advirtió que esto no solo afectaría a la marinería, sino que también a los oficiales de máquina y a los capitanes. «Esto está sucediendo no solamente en el sector de la pesca, sino que también en el mercante«, dijo.

Fuente: MI8

Comentarios

comentarios