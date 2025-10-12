Anunciaron el “Encuentro con Nuestra Ciencia” con actividades gratuitas para toda la familia

Será una jornada para jugar, experimentar, explorar y descubrir la ciencia que se desarrolla en la ciudad

El CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata invitan al “2º Encuentro con Nuestra Ciencia”, que tendrá lugar el sábado 1 de noviembre de 12 a 17 horas, en el Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280).

Será una jornada para jugar, experimentar, explorar y descubrir la ciencia que se desarrolla en la ciudad. El público podrá disfrutar de diferentes propuestas, como salas de escape, trivias, espacios inmersivos, acertijos, exploraciones microscópicas y juegos para las infancias.

La entrada es libre y gratuita, y se invita a las y los asistentes a colaborar con un alimento no perecedero para desayuno o merienda, que será destinado a instituciones y comedores barriales.

El evento busca visibilizar la ciencia local, acercar a la comunidad a quienes forman parte del sistema científico marplatense, despertar vocaciones y fomentar la cultura científica.

