Apenas por encima de los 20º C y alerta por viento: cómo estará el clima este viernes 2 de enero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una jornada más bien tirando a fresca, con vientos fuertes del sector sur

Después de un cierre de año con mucho calor, el 2026 arrancó con una temperatura inferior y este martes 2 de enero apenas superará los 20º C. Y además le sumará un alerta amarillo por vientos intensos.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura será de 21º C a la mañana, con una máxima de 22º C a la tarde. A la noche bajará a 16º C.

El cielo pasará a estar de parcialmente nublado a mayormente nublado, mientras que a la noche se pronostican chaparrones, con 10 a 40% de probabilidades de lluvia.

En cuanto al viento, soplará de forma constante, primero del sudeste y luego del sur, a 23-31 kilómetros por hora, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Lo peor se vivirá a la noche cuando el viento se hará sentir, especialmente en el sector costero. El viento soplará entre 40 y 50 kilómetros por hora, pero las autoridades advirtieron que las ráfagas pueden alcanzar los 75 km/h.

