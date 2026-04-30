La CGT llamó a profundizar la lucha: «Se terminó la paciencia, señor Presidente»

La central obrera realiza un acto en en Plaza de Mayo. Hablan los tres integrantes del triunvirato: Jorge Sola, Cristian Gerónimo y Octavio Argüello

lucha legal contra la reforma laboral impulsada por el oficialismo, la Confederación General del Trabajo (CGT) comenzó su movilización a Plaza de Mayo. El punto más álgido de la protesta sindical será a las 15, cuando se espera que hablen los tres integrantes del triunvirato – Jorge Sola, Cristian Gerónimo y Octavio Argüello- a lo que le seguirá la lectura de un documento con la síntesis de los reclamos al Gobierno.

La Confederación General del Trabajo (CGT) salió a la calle en un escenario distinto al que tenía en mente cuando lanzó la convocatoria el 1 de abril. En aquel momento, la central obrera contaba con un fallo cautelar que había frenado el núcleo de la reforma laboral. Sin embargo, en los últimos días la Cámara de Apelaciones del Trabajo revirtió esa medida y reconfiguró el tablero, dejando en una posición más incómoda la estrategia sindical para bloquear la ley.

En este contexto, el mensaje que se lee en Plaza de Mayo tiene un doble destinatario: el Gobierno y también la oposición. La CGT insiste en la necesidad de un cambio de rumbo con ejes como soberanía política y justicia social. En esa línea, no pasó desapercibida la confirmación de los cosecretarios generales Jorge Sola y Cristian Jerónimo en la cumbre del PJ prevista para el viernes.

El acto se desarrolló bajo la consigna «El trabajo es con derechos o es esclavo». La jornada comenzará con un homenaje al papa Francisco, que incluirá material audiovisual y la participación de un representante de la Iglesia. Luego, los tres secretarios generales dividirán sus intervenciones para abordar el diagnóstico sindical sobre la situación económica y social.

Desde la central obrera sostienen que la política económica actual deriva en «una escalada trágica del flagelo de la desocupación y de la informalidad laboral». A su vez, advierten sobre una “inflación de bolsillo” que, según afirman, se ubica por encima del índice oficial del INDEC. Otro de los ejes del reclamo es el rechazo a la reforma laboral en medio de la batalla judicial para impedir su aplicación efectiva.

Pablo Moyano presiona por un paro nacional

En la antesala del acto central en Plaza de Mayo, el dirigente camionero Pablo Moyano lanzó duras críticas contra la política económica del gobierno de Javier Milei y advirtió sobre la posibilidad de profundizar el plan de lucha sindical.

El referente gremial planteó que la movilización no solo conmemoró el Día del Trabajador, sino que reflejó el malestar frente a la situación económica actual, caracterizada, según su diagnóstico, por la inflación, el desempleo y el cierre de empresas.

Pablo Moyano apuntó contra el Gobierno. Archivo

“No hay un futuro que una familia pueda proyectar. Todo este desastre económico que está llevando el presidente y su banda está produciendo esta marcha”, afirmó.

Moyano insistió en que la protesta no debe quedar en un hecho aislado y pidió avanzar con nuevas acciones. En ese marco, reveló tensiones dentro de la propia dirigencia sindical. “Creo que hay un debate interno donde la gran mayoría está pidiendo un paro nacional”, sostuvo, aunque aclaró que una decisión de ese tipo deberá ser consensuada dentro de la conducción de la central obrera.

El dirigente rechazó los planteos oficiales sobre la situación del empleo y apuntó directamente contra la gestión nacional. “Se están cerrando las empresas, los compañeros pueden dar un pantallazo de lo que pasa en los barrios populares. Es una vergüenza, nos toma el pelo”, expresó.

También cuestionó la postura del Ejecutivo frente a distintos sectores sociales y su enfoque sobre las reformas estructurales.

En relación con la reforma laboral, Moyano fue especialmente crítico y la definió como un intento de “blanquear la esclavitud”. Además, apuntó contra dirigentes del propio espacio político.

“Traicionaron al peronismo. Ellos votan y se borran”, dijo en referencia a gobernadores y legisladores que acompañaron iniciativas impulsadas por el oficialismo.

Fuente: ámbito

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