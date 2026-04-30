Música, diseño y creatividad: las propuestas culturales para este fin de semana

La programación incluye el festival de diseño Etcétera.zip en Villa Victoria, espectáculos infantiles en el Museo Scaglia y funciones de tango en la Casa Mores y en el Teatro Colón.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informa las actividades destacadas que se desarrollarán en los escenarios municipales este fin de semana. La agenda propone un recorrido por el diseño, la música para las infancias y el tango tradicional y moderno.

En el Centro Cultural Villa Victoria, ubicado en Matheu 1851, se llevará a cabo Etcétera.zip, una edición del festival Etcétera que reúne a la comunidad creativa. La jornada comenzará a las 12 y se extenderá hasta las 18, ofreciendo charlas, talleres, feria de diseño e intervenciones artísticas con música en vivo. Las entradas tienen un valor general de $16.000, mientras que para residentes, estudiantes y jubilados el costo es de $12.000.

Por su parte, el Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, ubicado en avenida Libertad 3099, recibirá este sábado al dúo Las Magdalenas. El show musical, orientado a toda la familia, se realizará a las 16. Las localidades tienen un valor de $15.000 y pueden adquirirse de forma anticipada a través del sitio web de Articket o directamente en el museo el día del evento.

La jornada continuará con dos propuestas dedicadas al género ciudadano. A las 20, en el Teatro Municipal Colón, se presentará la Orquesta Municipal de Tango bajo la dirección del Maestro Julio Dávila. La entrada general para este concierto es de $6.300, con un beneficio para jubilados, residentes y estudiantes que podrán acceder por $4.700.

También el sábado, pero a las 20 en la Casa Mariano Mores (Alem 2469), la compañía coreográfica Tango Furia ofrecerá un espectáculo inmersivo con entrada gratuita. Bajo la dirección de Emmanuel Marín, el grupo presentará una puesta performática donde la danza tanguera dialoga con estilos como el rockabilly. Se recomienda al público asistir con 30 minutos de antelación, ya que la capacidad del espacio es limitada.

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