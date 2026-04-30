EL CINE DE MAYO DEDICADO A LARS VON TRIER EN EL MUSEO MAR

Durante el mes de mayo, el Cine Internacional del Museo MAR propone un recorrido por la obra del realizador danés considerado uno de los directores más provocadores del cine contemporáneo. El ciclo reúne cinco títulos centrales de Von Trier. Tanto la tensión entre la fragilidad humana y las imposiciones sociales, morales y religiosas, como las trágicas, violentas o redentoras definiciones de estos conflictos son rasgos propios de los universos, incómodos y desafiantes que plantea.

El programa incorpora una versión ampliada y restaurada de la adaptación para la televisión danesa del mito de Medea, el guión de recupera el proyecto que Carl Theodor Dreyer dejara inconcluso y permite ver algunas claves que marcarán la producción posterior de Von Trier.

Comenzará el domingo 3 con “Medea”, adaptación televisiva de la célebre tragedia griega de Eurípides (431 a. C.). Von Trier se sirvió de un guión escrito por Carl Theodor Dreyer para una película que nunca llegó a rodar. Después de la expedición de Jasón y los Argonautas, el héroe se casa con Medea, pero algunos años después decide abandonarla a ella y a sus hijos para casarse con Glauce, la hija del rey Creonte. Cuando el rey decide expulsar a Medea, ésta urde un perverso plan de venganza. Luego el domingo 10 se proyectará “Contra viento y marea” (1996). A principios de los años 70, Bess, una ingenua joven de un pueblo costero de Escocia, se enamora de Jan, un hombre mundano que trabaja en una plataforma petrolífera. A pesar de la oposición de la rígida comunidad puritana a la que pertenece, Bess y Jan se casan. Tras la boda, él vuelve a su trabajo, y ella cuenta los días esperando su vuelta. Bess, una creyente devota, cree que su amor está bendecido por el cielo; pero un día sucede un terrible accidente. Luego el domingo 17 la aclamada “Los idiotas” (1998) que retrata a un grupo de jóvenes comparte un mismo interés: la idiotez. Con una casa de campo como base, pasan su tiempo libre juntos explorando los ocultos y poco apreciados valores de la idiotez. El grupo se dedica a enfrentarse a la sociedad con sus idioteces. Karen, una

mujer solitaria y reservada, se une al grupo después de participar involuntariamente en una de sus actuaciones. El domingo 24 será el turno de “Bailarina en la oscuridad” (2000) donde Selma, inmigrante checa y madre soltera, trabaja en la fábrica de un pueblo de los Estados Unidos. La única vía de escape a tan rutinaria vida es su pasión por la música, especialmente por las canciones y los números de baile de los musicales clásicos de Hollywood. Selma esconde un triste secreto: está perdiendo la vista, pero lo peor es que su hijo también se quedará ciego, si ella no consigue, a tiempo, el dinero suficiente para que se opere. Y cerrará el domingo 31 con “Dogville” (2003).

Cabe destacar que la entrada es gratis por orden de llegada y las funciones son a las 17h

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