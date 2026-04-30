Contra reloj: Prefectura aeroevacuó a un tripulante con múltiples fracturas

El operativo se desarrolló aproximadamente a 85 millas náuticas (alrededor de 157 kilómetros) de la ciudad de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz.

Personal especializado de la Prefectura Naval Argentina realizó una aeroevacuación de emergencia para asistir a un tripulante del pesquero “API VII”, que sufrió graves lesiones mientras navegaba en aguas del Atlántico Sur.

La situación se originó cuando el capitán del buque se comunicó con la Autoridad Marítima nacional para informar que uno de los marineros presentaba fracturas expuestas múltiples de tibia, peroné y fémur en la pierna izquierda, producto de un accidente ocurrido durante la realización de sus tareas a bordo.

Ante este escenario, se establecieron radioconsultas con personal sanitario de la Institución, que brindó indicaciones médicas a distancia para estabilizar al herido, mientras se coordinaba de manera urgente su traslado.

En ese contexto, desde el Aeropuerto de Comodoro Rivadavia despegó un avión para brindar apoyo y un helicóptero de la Fuerza con nadadores de rescate y un médico a bordo, que se dirigió hacia la zona donde se encontraba el buque.

Una vez que la aeronave se posicionó sobre la embarcación, en una maniobra de alta complejidad se logró izar al herido y ponerlo a salvo.

Durante el transporte sanitario hacia el aeródromo de Puerto Deseado, el paciente recibió las primeras atenciones. Finalmente, al arribar al lugar, fue trasladado en ambulancia al hospital distrital de la ciudad.

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