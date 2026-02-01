Definieron días y sedes de los Carnavales Marplatenses

Se desarrollarán durante todo febrero en distintos puntos de la ciudad

Desde la Asociación de Carnavales Marplatenses difundieron el cronograma para las presentaciones de febrero de este año. En sus redes sociales, invitaron a anotarse “las fechas y recorré la ciudad con nosotros. Venite al corso a disfrutar de Murgas, Comparsas, Bandas en Vivo y la Fiesta de Espuma”.

La organización contará además con el Ente de Turismo y Cultura y el Consorcio Portuario Regional. Los festejos prometen una agenda cargada de color y música para residentes y turistas.

La actividad comenzará el primer fin de semana del mes, los días 7 y 8 de febrero, con el Capricorso que tendrá lugar en la intersección de Libertad y Albarracín. La festividad continuará el 14 de febrero con el Carnaval en Mogotes, ubicado en el Parque de Mogotes, seguido inmediatamente por el evento principal, el Corso Central MDP, que se realizará el 15 de febrero en Plaza España.

Para quienes deseen extender el recorrido, el 16 de febrero se llevará a cabo la Fiesta de la Cerveza en Santa Clara del Mar, mientras que el 17 de febrero el ritmo se trasladará a la zona de Batán con el Flama Carnaval, ubicado en la Colectora Ruta 88.

Hacia la segunda mitad de febrero, los eventos se concentrarán en puntos clave de la identidad marplatense. El 21 de febrero se celebrará el Carnaval del Puerto en la tradicional Banquina de Pescadores, el 22 el Corso del club Alvarado recibirá a los vecinos en la zona de Jara y Peña y el 28 de febrero el cierre del mes estará a cargo del Corso Fortunato de la Plaza, en el cruce de Fortunato de la Plaza e Ingeniero Ratery.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios