Apuestas online: denuncian que hay más de 250 sitios ilegales que permiten jugar a menores

La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (Alea) y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (Cascba) denunciaron que existen más de 250 sitios de apuestas ilegales que dejan jugar a los menores de edad y lanzaron una campaña de concientización sobre el juego online, en medio de la preocupación por el crecimiento de casos de ludopatía infantil.

La iniciativa fue lanzada en el marco de la Copa América y tiene el objetivo de alertar a la gente para que no caiga en espacios no habilitados para realizar apuestas. En este sentido, buscan remarcar las diferencias que existen entre estos y los que sí cuentan con la habilitación correspondiente.

A la campaña se sumaron los sitios de juegos online más importantes del país, los cuales se encargan de destacar la frase “solo juegan los grandes” en sus páginas o publicidades para diferenciarse de aquellos, ilegales, que permiten el juego de menores de edad.

Muchos de estos últimos fueron denunciados penalmente en las últimas horas por la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos, que solicitó el bloqueo de acceso a 254 páginas de apuestas no autorizadas que están operando en el país sin ningún tipo de control ni reglamentación.

Según explicaron desde las asociaciones nucleadas para esta iniciativa, el acceso de menores de edad al juego online está prohibido y garantizar que eso se cumpla es un tema prioritario y de absoluta relevancia tanto para el estado como para las casas de apuestas que operan legalmente en nuestro país. “El problema radica en que existen cientos de sitios de apuestas ilegales que no realizan ningún tipo de control, facilitando el ingreso de cualquier persona”, señalaron.

La campaña que la Asociación de Loterías Estatales Argentinas y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos lanzan en la Copa América cuenta además con la participación de reconocidos periodistas deportivos que se sumaron para transmitir el mensaje y explicar las diferencias entre un sitio habilitado y otro que no.

Las páginas legales son todas aquellas cuyo dominio terminan en .bet.ar y que no permiten el ingreso a menores de edad. Los ilegales, por su parte, utilizan dominios internacionales o dinámicos para evitar los controles.

Otra diferencia es que los sitios legales operan bajo estrictas normas de control e implementan procesos, recursos y tecnologías que garantizan no solo que los menores no puedan jugar, sino también que los mayores lo hagan en un entorno seguro y responsable. Los sitios ilegales, por el contrario, no aplican ningún tipo de control.

En el marco de la campaña, las asociaciones también trabajan para que los bancos, billeteras virtuales, medios de comunicación y redes sociales dejen de promocionar o facilitar el ingreso a este tipo de sitios no autorizados.

Entre los sitios que se sumaron al proyecto de concientización, la Cámara de Casinos, Bingos y Anexos agradeció a BetWarrior, Betano, Betsson, Bplay, Bet365, City Center Rosario, Casino Magic Neuquén, Lotería de Misiones, Casino Club, Casino Buenos Aires y Betfun por su compromiso.

“Esperamos que la campaña, junto con las denuncias, sean un paso firme y hacia adelante en la cruzada contra el juego ilegal, con el fin de garantizar una industria segura y responsable”, cerraron los organizadores.

Fuente: MI8

