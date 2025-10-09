Árboles y cables caídos: sigue vigente el alerta amarillo por fuertes ráfagas de viento en Mar del Plata

Desde el municipio confirmaron que ya se registraron 15 denuncias por inconvenientes causados por las fuertes ráfagas de viento, que rozan los 75 kilómetros por hora

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por vientos que afecta a Mar del Plata y la zona durante la tarde de este jueves, con ráfagas que rozan velocidades de entre 50 y 75 kilómetros por hora: hasta el momento, la Municipalidad recibió 15 denuncias a través del 103 por cables y árboles caídos en distintos puntos de la ciudad.

Ante este panorama, el Secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez, confirmó a Canal 8 que las ráfagas comenzaron a generar inconvenientes, por lo que se pusieron a disposición cuadrillas del Emsur y el Emvial para brindar respuestas lo más rápido posible.

«Se generaron eventualidades en estructuras, semáforos y árboles. No fueron muchos los eventos pero algunos fueron importantes, por lo que ya estamos trabajando con el Emsur y el Emvial», aclaró el funcionario. Algunas de las zonas que reportaron problemas ocasionados por el viento fueron los barrios Faro Norte, Estación Norte, San José y el centro.

Además, desde el municipio se recomendó a los vecinos evitar circular por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario, y asegurar macetas u objetos sueltos en balcones y terrazas para prevenir incidentes.

