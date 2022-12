ARGENTINA CAMPEÓN: LA CARTA DE ENZO FERNÁNDEZ PARA MESSI

Corría el año 2016 y la Selección Argentina transitaba caminos vinculados con la desolación. Una final del Mundo perdida en Brasil 2014, una final de Copa América en 2015 en Chile y otra más en Estados Unidos le ponían un peso demoledor a la espalda de un Messi que, abatido, decidía dar un paso al costado sintiéndose responsable por aquel rosario de caídas consecutivas.

“ Lo primero que se me viene a la cabeza, y que pensaba recién en el vestuario, es que ya está, que se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está ”, dijo entonces Messi que sumaba la Copa América de Venezuela 2007.

Esa frase, que marcó a fuego a una generación y que alejó al ahora capitán por un corto período de la Selección conmovió a millones que no entendían la saña contra su persona, muchos de ellos eran jóvenes, adolescentes que no sintonizaban con la masacre mediática hacia su persona.

Uno de esos tantos millones en sentirse movilizado fue Enzo Fernández que por entonces tenía apenas 15 años y se formaba en River como profesional. Él, como tantos de esa época, le escribió una carta en Facebook que hoy cobra un valor enorme y que gestó uno de los momentos radiales más emotivos del año. El resto, es historia conocida.

La carta que le escribió Enzo Fernández, con 15 años, a Lionel Messi

«Cómo te vamos a convencer nosotros que no pudimos entender que sos un ser humano, una persona con un talento inigualable, el mejor jugador del planeta pero una persona en fin, cómo te vamos a convencer nosotros sino paramos ni un segundo ha darnos cuenta que vos no sos el responsable del enojo que nos provoca perder, que muchas veces tiene mas que ver con frustraciones propias que se despiertan. Mirémonos al espejo y preguntémonos si nos exigimos a nosotros mismos 1% de lo que le exigimos a este muchacho en que en verdad ni conocemos

Cómo vamos a convencerte nosotros que nos cuesta ver que en el mundo entero te halagan, que en tus vacaciones podrías estar tirado en una playa y estas ahí corriendo y representando nuestros colores para que nos fijemos si corres o si cantas el himno. Hacé lo que vos quieras Lionel, pero por favor pensá en quedarte. Pero quedate para divertirte, que es lo que esta gente te ha quitado. En un mundo de presiones ridículas, logran sacarle lo más noble que tiene un juego. La diversión. De pibe seguro soñabas con representar a tu país y divertirte. Verte jugar a vos con la celeste y blanca es el orgullo más grande del mundo. Jugá para divertirte que cuando vos te divertís, no te das una idea lo que nos divertimos nosotros. Gracias y Perdón…»

