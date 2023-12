Argentina quedó fuera de los Oscar 2024

Argentina quedó al margen de la disputa del Oscar 2024 a la mejor película internacional, al conocerse que «Los delincuentes», del realizador Rodrigo Moreno, no superó el corte de preselección de quince filmes, según lo anunciado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Pese a que el año pasado el filme «Argentina , 1985» se encontró dentro de los cinco finalistas, este año el filme «Los Delincuentes» no pudo ser. En casi 50 años, sólo ocho películas argentinas han conseguido la nominación finalista: «La tregua» (1975); «Camila» (1985); «La historia oficial» (1986); «Tango, no me dejes nunca» (1999); «El hijo de la novia» (2002); «El secreto de sus ojos» (2010); «Relatos salvajes» (2015) y «Argentina, 1985» (2023).

«Los delincuentes» se estrenó en la Argentina el 26 de octubre y tuvo su premiere internacional en mayo 2023 en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, donde tuvo una auspiciosa y celebratoria recepción.

El filme utiliza como fuente de inspiración la película «Apenas un delincuente», de Hugo Fregonese, de 1949, para hablar sobre el dinero, los sueños del ocio, una vida sin el yugo laboral y las alternativas del amor, y está protagonizado por Esteban Bigliardi, Daniel Elías y Margarita Molfino

Las que sí superaron el primer corte de la Academia de Hollywood y continúan entre las prenominadas a mejor película internacional se destacan la española «La Sociedad de la Nieve», que relata el accidente del Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes en 1972, y «Totem» de México, la representante de Latinoamérica.

Fuente: Diario Cultura.

