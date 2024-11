Argentina y Brasil firmaron en el G20 un acuerdo por el gas de Vaca Muerta

En el marco del G20, el Gobierno argentino y el brasileño firmaron un acuerdo de entendimiento para que el gas producido en Vaca Muerta pueda llegar a Brasil. Se trataría de 30 millones de metros cúbicos al día a partir de 2030, mismo volumen que el país conducido por Lula da Silva solía importar desde Bolivia.

El memorando fue firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Minas y Energía brasileño, Alexandre Silveira, en una reunión bilateral en Rio de Janeiro donde tiene lugar la cumbre global de presidentes. El texto busca sentar las bases de la la infraestructura necesaria para la exportación del gas argentino desde Vaca Muerta a Brasil.

El brasileño destacó el acuerdo con Argentino y aseguró que “es una demostración inequívoca de que, independientemente de las posiciones políticas, debe haber un diálogo permanente”, dijo en diálogo con el medio local O Globo.

Argentina exportará gas a Brasil a partir de 2025

A partir del año que viene, comenzarán los envíos por 2 millones de metros cúbicos y los representantes designados por ambos países analizarán las alternativas para llegar a una exportación de 30 millones de metros cúbicos diarios de gas natural en 5 años.

En principio, se usará el gasoducto Bolivia-Argentina, construido originalmente para importar gas de Bolivia. Se harán modificaciones en esa obra para que el gas pueda circular de Argentina a Bolivia y después se transportará el gas a Brasil a través de Gasbol, construido en los 90 y conecta los dos países.

También analizan conexiones entre la Argentina-Rio Grande do Sul, vía Uruguaiana; la Argentina-Paraguay-Mato Grosso do Sul; y la Argentina-Uruguay-Rio Grande do Sul.

A través de un posteo en su cuenta de X, el funcionario brasileño destacó: “Queremos aumentar una oferta de gas en Brasil y consecuentemente disminuir el precio. Precisamos tratar el gas como una energía de transición, aumentar el volumen para disminuir el precio y reindustrializar el Brasil, generando más oportunidades para nuestra gente”.

El acuerdo se da en un momento en el que todas las miradas están puestas en la relación entre Lula da Silva y Javier Milei. Los dos mandatarios se saludaron esta mañana al comienzo de la Cumbre del G20 y se dejó ver la tensión. Hubo un frío saludo, apretón de manos de por medio. Luego, la protocolar foto en la que se sumaron la hermana del presidente argentino Karina Milei y la esposa del mandatario brasileño Janja.

Fuente: Ámbito

