Argentinos rumbo a Qatar: 13 mil dólares, pocos pasajes y la ilusión de ver a la selección

A menos de 70 días de que comience el mundial de fútbol de la FIFA, el próximo 20 de noviembre, comienza a palpitarse en las agencias de viajes el marcado interés de muchos argentinos por viajar a Qatar, un lejano Estado arábigo bañado por las aguas del golfo Pérsico.

Más allá del evento deportivo, los atractivos turísticos del país son en su mayoría desconocidos por la mayoría de las personas que, movidas por el espíritu del fútbol, desembolsan grandes cantidades de dinero para conseguir un lugar en los estadios, al menos durante la fase de grupos.

Para profundizar sobre este tema, desde Portal Universidad nos pusimos en contacto con Marcela Tripiana, presidenta de la Asociación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo. Con relación a la demanda de paquetes con destino a Qatar, Tripiana dijo: “Desde que se planteó la posibilidad del mundial todo el mundo consulta. Los argentinos son muy futboleros y siempre sueñan con asistir a un evento tan importante pero la verdad es que en este caso se complica bastante por la distancia y los costos”.

Producto de esta demanda, muchas de las opciones más interesantes ya comenzaron a agotarse y comienzan a armarse paquetes en países o ciudades vecinas. Sobre este aspecto dijo: “Mucho depende del periodo en que quieran viajar, si quieren ir a ver la frase de grupo, semifinales o cuartos de final. Tiene mucho que ver en qué instancia está el mundial desarrollándose. En cuanto a paquetes para fase de grupos, sólo quedan disponibles viajes cuya estadía se está dando en la ciudad de Dubái, ubicada en el vecino país de Emiratos Árabes Unidos, a 690 kilómetros de Qatar”.

“En estos casos se incluyen los traslados terrestres y aéreos para ir y regresar en el día porque las distancias son más bien cortas. Estamos acostumbrados los argentinos, por la extensión de nuestro país, a viajar mucho allá, en este caso las distancias no son tanto problema”, expresó.

Asimismo, hizo referencia a los precios que tienen estos paquetes y dijo: “Justamente ayer hemos recibido unas ofertas que permiten, en unos 13 días, ver completa la fase de grupos. Este paquete incluye las tres entradas para los partidos argentinos con todo incluido: pasajes aéreos, transporte, alojamientos y comida y tiene un costo de 13 mil dólares por persona. No sobran entradas, hubo una segunda remesa que ingresaron con la posibilidad de comprarlas dentro de los paquetes y eso es lo que está quedando, algo para fase de grupos y algo para cuartos de final. Si sólo quisieras ir a ver la final existen paquetes más cortos porque hablamos de, como mucho, 6 o 7 noches de alojamiento para asistir a semifinal y final, en ese caso hablamos de 8 mil dólares por persona. Hay mucha demanda a pesar de que son precios bastante inalcanzables para la mayoría de los argentinos”.

“Paquetes armados para todo el mundial no tenemos pero se pueden armar de forma particular, sobre todo por el aéreo, pero estaríamos hablando arriba de los 20 mil dólares por persona. Ya para la final hay que esmerarse mucho en conseguir las entradas y es complicado ir a un destino como este para ver si consigo con suerte una entrada a la final por fuera de la venta anticipada”, destacó.

¿Qué documentación se necesita para viajar a Qatar?

En cuanto a los requisitos y la documentación necesaria para viajar, Tripiana explicó: “Qatar requiere de un visado de ingreso y después la documentación las planillas por Covid. Lo más difícil a veces es la combinación para llegar hasta el destino porque no existen vuelos directos a Qatar. Puso en su momento algún chárter Aerolíneas Argentinas pero ya está completo y en el caso de hacer una escala vía Europa, con alguna línea europea, hay que tener en cuenta los requisitos de visado de ese país europeo donde se hace escala antes de llegar a Qatar. Se ha flexibilizado el ingreso bastante a los países europeos, que es una forma de llegar pero siempre hay que estar atento a tener la vacunación completa. Algunos países no tienen problema de que ingreses pero tenés que estar vacunado. Si no estás vacunado tenés que llevar un PCR de 48 hs antes de la salida del vuelo y presentar una planilla en el mostrador antes de embarcar. Hay que estar atento al requisito de cada país para entrar y esa es una función muy importante de las agencias de viajes porque asesoran al pasajero para que no le falte nada”.

“También es importante tener en cuenta las horas de vuelo. Las agencias aconsejamos hacer una noche de descanso en la escala. Esto se debe a que al viajar a través de tantas zonas horarias se produce “Jet Lag” o descompensación horaria, un trastorno temporal del sueño donde el reloj interno del cuerpo pierde sincronicidad con el huso horario de destino. Es importante tener en cuenta este factor para poder llegar y disfrutar el evento”, agregó.

El pasajero necesita informarse sobre las diferencias culturales que encontrará en Qatar

Finalmente, Tripiana destacó que desde las agencias de viajes se busca también asesorar al pasajero en cuanto a las diferencias culturales con las que se encontrará en el país de destino. Sobre esta situación manifestó: “Es importante transmitirle al pasajero que está yendo a una sociedad que se maneja de forma absolutamente distinta a la nuestra. Hay que estar muy atento a sus costumbres por respeto y porque hay situaciones que se castigan muy severamente”.

“Hay que ser cuidadosos para poder pasarla bien, hay un tema importante con el alcohol porque no se puede consumir en la vía pública y se debe ingerir solo en los lugares donde se vende, que no son muchos. Obviamente asesoramos a la gente en ese sentido para que viaje con toda esa información importante. La idea es que tengan la posibilidad de acceder para que tengan un recuerdo inolvidable”, concluyó.

