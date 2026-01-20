Arranca la semana de playa: cómo estará el clima este martes 20 de enero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un aumento de la temperatura y cielo bastante despejado, pero con fuertes vientos.
Después de un lunes bastante fresco para ser verano, este martes 20 de enero sube un poco la temperatura en Mar del Plata, en lo que puede ser considerado un «día de playa».
De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará algo nublado durante toda la jornada. La temperatura será de 21º C a la mañana, a la tarde alcanzará una máxima de 24º C y a la noche bajará a 19º C.
En cuanto al viento, soplará todo el día a 23-31 kilómetros por hora, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h. A la mañana provendrá del norte y después virará al noreste.
Fuente: Mi8