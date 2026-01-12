Aseguran que 22 de los 32 incendios de Chubut están «completamente extinguidos»

Este domingo se difundió un informe sobre el estado de los incendios forestales en Chubut.

El gobierno nacional informó este domingo el progreso de los incendios forestales en Chubut, pero se advirtió que el foco principal sigue sin poder controlar.

En medio de un despliegue conjunto entre Nación y Provincia, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó un panorama alentador respecto al estado de los incendios que azotan a la Patagonia.

Manuel Adorni desplazó a Rolandi y Aimé Vázquez será su número dos en Jefatura

Se confirmó vía la red social X, que el operativo lleva 22 de 32 incendios apagados, de los registrados en suelo de Chubut.

“Gracias al heroico accionar de los 295 brigadistas que se encuentran al frente del combate contra el fuego, 22 de los 32 incendios se encuentran completamente extinguidos”: sostuvo en un extenso texto, Adorni en sus redes. “las áreas de Gobierno que desplegaron todos sus recursos para el combate contra el fuego”. Agregó.

A pesar del panorama alentador que difundió la Jefatura de Gabinete, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, optó por un mensaje prudente. Aunque admitió que las lluvias recientes ofrecieron un respiro momentáneo a los brigadistas y equipos de emergencia, remarcó que el combate contra el incendio aún está lejos de concluir.

El jefe provincial advirtió que el foco principal del fuego sigue activo y subrayó la gravedad de la situación habitacional, con casas destruidas y numerosas familias evacuadas. En ese contexto, afirmó: «No hay margen para relajarse».

Incendio en la Patagonia: extrema precacución para la circulación en la Ruta 40.

Investigación judicial y consecuencias

Uno de los aspectos más sensibles del informe oficial está vinculado al origen del incendio. Torres aseguró que la Justicia ya dispone de pruebas suficientes para confirmar que los focos ígneos fueron iniciados de manera deliberada.

Frente a este escenario, el Gobierno de Chubut informó que se constituirá como querellante con el objetivo de que los responsables reciban las sanciones más severas previstas por la ley.

«Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan ante la ley», sostuvo el gobernador, al vincular el incendio con un accionar criminal planificado que puso en peligro tanto a la población como a áreas naturales protegidas.

Fuente: Diario Popular

