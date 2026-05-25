Así estará el clima en Mar del Plata este lunes feriado: niebla, 16 grados de máxima y mejora por la tarde

El SMN informó para este 25 de Mayo una jornada fresca en Mar del Plata, con niebla por la mañana, neblina, humedad alta y una máxima prevista de 16 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó este lunes 25 de Mayo el pronóstico para Mar del Plata y confirmó una jornada fresca, con niebla y neblina durante las primeras horas del día y una temperatura máxima prevista de 16 grados.

De acuerdo con el reporte oficial de las 9, la ciudad registraba una temperatura de 9 grados, con sensación térmica de 7 y cielo cubierto con neblina.

Además, la humedad alcanzaba el 98 %, la presión se ubicaba en 1019.6 hectopascales, el viento soplaba del norte a 13 kilómetros por hora y la visibilidad estaba reducida a 4 kilómetros.

Para la mañana, el SMN pronosticó niebla, con una temperatura de 9 grados y vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la tarde, en tanto, se espera una mejora en las condiciones, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 16 grados.

A la noche volverían las condiciones de neblina, con una temperatura cercana a los 9 grados y vientos más leves, de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

En todo el lunes, además, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0 %, por lo que no se esperan lluvias para la ciudad.

En cuanto al pronóstico extendido, el organismo anticipó para el martes una mínima de 8 grados y una máxima de 16, mientras que para el miércoles se prevé una jornada similar, con 9 de mínima y 16 de máxima.

Para el jueves se espera un leve ascenso térmico, con valores de entre 11 y 17 grados. En cambio, el viernes la temperatura volvería a bajar, con una mínima de 10 y una máxima de 15.

Ya hacia el fin de semana, tanto el sábado como el domingo se presentarían más fríos, con temperaturas previstas de entre 10 y 11 grados.

Fuente: Ahora Mar del Plata

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