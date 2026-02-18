Asspera trae su gira aniversario a Mar del Plata con una noche de metal bizarro

La banda más importante del metal bizarro argentino llega a Mar del Plata como parte de su gira 2026 “Back to the bizarra actitud”, un recorrido especial que propone un verdadero viaje en el tiempo hacia la etapa más irreverente, desopilante y desfachatada de su discografía.



La cita será este sábado 21 de febrero desde las 21:00 en Abbey Road, ubicado en Juan B. Justo 620. Las entradas se encuentran a la venta a través de articket.com.ar. El show es apto para mayores de 14 años.

La fecha contará además con la participación de Orkos y Ultranza como bandas invitadas, en una noche que promete distorsión, humor ácido y una puesta en escena cargada de actitud.

Esta gira tiene un valor simbólico especial: en 2026 se cumplen 20 años del lanzamiento del primer disco del grupo, Bizarra actitud de seguir con vida. Para celebrarlo, Asspera preparó una lista de temas con “olor a naftalina”, recuperando canciones emblemáticas de aquel álbum debut que marcó el nacimiento del metal bizarro dentro de la escena nacional.

Todo ese material histórico será además regrabado y relanzado el 6 de junio de 2026, reforzando el vínculo entre pasado y presente en una propuesta que combina nostalgia, ironía y vigencia artística.

Formada a fines del año 2000 por Richar y Rockardo Asspero, la banda se consolidó como referente absoluto de un estilo que utiliza el humor como herramienta principal y fusiona distintos géneros de la música pesada. Sus letras, tan hilarantes como provocadoras, relatan situaciones que navegan entre lo escatológico, lo absurdo y lo incoherente, al mismo tiempo que plantean una mirada crítica sobre las injusticias sociales, políticas y humanas.

A lo largo de su carrera, Asspera recorrió gran parte del territorio argentino y realizó giras internacionales por Uruguay, Paraguay, Bolivia, España, Italia y México, construyendo una trayectoria que la posicionó como un fenómeno singular dentro del rock pesado. La presentación en Mar del Plata se perfila como una celebración cargada de historia, energía y espíritu bizarro, fiel a la identidad que la banda sostuvo durante más de dos décadas.

