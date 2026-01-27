Asumen las nuevas autoridades de UTHGRA Mar del Plata y se viene la gran Maratón de Mozos y Camareras

Este jueves 29 de enero se realizará el acto de asunción de la nueva conducción, encabezada por Pablo Santín, con la presencia de Luis Barrionuevo. Dos días después, el gremio volverá a reunir a la familia hotelera y gastronómica con la tradicional Maratón de Mozos y Camareras en la costa con importantes premios.

Luego de la histórica elección del pasado 29 de diciembre, en la que los afiliados y afiliadas ratificaron de manera contundente el rumbo de la actual conducción, UTHGRA Mar del Plata llevará adelante esta semana dos actividades muy importantes.

En primer lugar, este jueves 29 de enero a las 16 horas se llevará a cabo el acto de asunción de las nuevas autoridades sindicales para el período 2025–2029. El encuentro será en el Hotel UTHGRA Presidente Perón, ubicado en Tucumán y Rawson, y contará con la presencia del secretario general de UTHGRA a nivel nacional, Luis Barrionuevo.

La nueva Comisión Ejecutiva estará encabezada por el secretario general reelecto, Pablo Santín, quien volverá a asumir al frente del gremio tras el claro respaldo de las urnas, junto a un equipo de trabajadores y trabajadoras que acompaña la gestión.

Desde el sindicato señalaron que este acto será una oportunidad para reafirmar el compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores de la hotelería y la gastronomía, el fortalecimiento de la vida democrática sindical y la continuidad de los valores que identifican a UTHGRA Mar del Plata. La invitación es abierta a todos los afiliados y afiliadas.

Luego, el sábado 31 de enero en la costa se llevará adelante una nueva edición de un clásico de cada verano: la gran Maratón de Mozos y Camareras de UTHGRA. La 31° edición se correrá entre el Torreón del Monje y el Hotel Hermitage, y promete ser una fiesta con amplia participación.

Desde las 15 comenzarán las actividades con banda en vivo, artistas invitados, música, shows y la participación especial de la Guardia Nacional del Mar. El evento podrá ser disfrutado por todos los marplatenses y turistas que visitan la ciudad.

La conducción del evento estará a cargo de los actores Roberto Peña y Matías Alé, y también dirá presente El Mago sin Dientes, entre otros artistas que realizan temporada en la ciudad y que ya se preparan para animar la jornada.

La largada de la maratón está prevista para las 17 y se correrá en dos categorías (damas y caballeros), con la participación de trabajadoras y trabajadores de todas las edades.

Habrá importantes premios en efectivo: $1.200.000 para el primer puesto, $800.000 para el segundo y $500.000 para el tercero en cada categoría. Además, se sortearán tres motos 0 km y todos los participantes serán premiados con estadías en Bariloche para dos personas.

Las inscripciones están abiertas y se realizan en la sede de UTHGRA Mar del Plata (San Luis 2548) o a través del teléfono 223 348-5351. El único requisito es llevar la bandeja y muchas ganas de disfrutar.

Comentarios

comentarios