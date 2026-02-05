Ataque salvaje entre mujeres: una joven herida con una copa de vidrio

Tres mujeres fueron apresadas por la agresión y fueron imputadas por lesiones. Una de ellas atacó a la policía y se autolesionó.

Tres mujeres fueron apresadas en la madrugada tras protagonizar una violenta agresión contra un grupo de jóvenes en inmediaciones De la zona de boliches cercana a Playa Grande. Una de las víctimas sufrió un profundo corte en el brazo luego de ser atacada con una copa de vidrio.

Fuentes policiales informaron que las tres mujeres fueron apresadas tras protagonizar un violento ataque contra un grupo de jóvenes en inmediaciones del Pasaje Victoria Ocampo y La Escalinata.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:10, cuando personal policial de Restablecimiento del Orden Público (ROP), que se encontraba realizando tareas preventivas en el marco del Operativo “Sol a Sol”, fue alertado por una transeúnte que le manifestó que ella y dos amigas habían sido agredidas sin motivo aparente por tres mujeres mientras se dirigían a un boliche de la zona de Playa Grande.

Según relataron las damnificadas, las agresoras iniciaron una discusión que rápidamente escaló a una agresión física. Durante el ataque, una de las mujeres utilizó una copa de vidrio provocándole a una joven de 23 años un corte profundo en el brazo izquierdo.

Las víctimas, de 23, 22 y 26 años, todas domiciliadas en esta ciudad, permanecieron en el lugar bajo resguardo policial hasta la llegada de los efectivos, quienes brindaron las primeras curaciones y dispusieron el traslado de la joven lesionada al CAPS N° 2 para su atención médica.

Con los datos aportados, se desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar rápidamente a las presuntas agresoras cuando intentaban ingresar a un boliche bailable de la zona. Las mismas fueron identificadas como una mujer de 29 años, de nacionalidad peruana, otra de 31 y una tercera de 33 años.

Durante el procedimiento, una de las aprehendidas atacó al personal policial y se autolesionó a presar de las advertencias de las policías.

Tras consultar los sistemas informáticos, se constató que ninguna de las tres mujeres registraba impedimentos legales. Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, quien dispuso la aprehensión por el delito de “Lesiones” y su posterior traslado a sede judicial.

