Atención: gremios del Transporte se adhieren al paro general convocado por la CGT contra la reforma laboral

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt) confirmó la adhesión plena a la medida de fuerza, que afecta a colectivos, trenes, taxis y vuelos, entre otros.

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt) anunció la adhesión total de los gremios que integran la organización al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), con una huelga de 24 horas prevista para el día en que se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

En el documento, la organización sindical expresó su rechazo a lo que definió como la “prepotencia” del Gobierno y sostuvo que la medida busca manifestar solidaridad con jubilados, pensionados y trabajadores tanto formales como informales, independientemente de su pertenencia sindical.

De esa manera, el día de la protesta, que presumiblemente será el jueves 19 de febrero, se verán afectados los servicios de colectivos, trenes, taxis y vuelos, entre otros.

«La Ugatt informa a la sociedad que adhiere y acata plenamente lo resuelto por el consejo directivo de la CGT anunciando paro general nacional. Los gremios enrolados en Ugatt garantizamos el paro total de los medios de transporte de pasajeros«, anunció la organziación a través de un comunciado.

Y ratificó que tomó esta postura «en defensa del trabajo argentino, y en defensa del derecho a huelga». «El día que se trate la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte. Cuando los pueblos agotan su paciencia, ¡hacen tronar el escarmiento! Siempre con la convicción de defender nuestros derechos como trabajadores consagrados en la Constitución Nacional», expresaron.

La cúpula directiva de la CGT convocó este lunes a un paro general sin movilización para cuando se discuta la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Fue luego de la reunión virtual entre los cotitulares de la central obrera Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), que realizaron de manera virtual durante el mediodía.

Fuente: Mi8

