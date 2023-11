Audios escalofriantes: así operaba la banda que vendía cocaína dentro de la cárcel de Batán

-Mi amor, escuchame me tenés que pasar la ubicación, van a llevar 40 remeras. Todo en uno.

-okey

-Así como lo arman, así me lo traes.

-Dale

Las «cuarenta remeras» son dosis de cocaína que la mujer de un recluso de la cárcel de Batán va a recibir. Ella deberá fraccionarla y cuando sea día de visitas las va a llevar al penal. Las ingresará entre sus genitales o las ingerirá para luego evacuarlas. Su pareja va vender la droga entre los presos.

Así operaba una banda compuesta por dos reclusos y sus parejas que vendían droga dentro de la Unidad Penal 15 de Batán y que el último domingo fue desbaratada tras una investigación que llevó más de seis meses de seguimientos y escuchas telefónicas.

Fuentes de la investigación afirmaron que, además, desde la cárcel realizaban sextorsiones a través de las redes sociales, utilizando perfiles falsos.

Los dos reclusos de 32 y 44 años, que purgan condenas por homicidio, fueron detenidos el último domingo. En tanto, la mujer de uno de ellos, fue detenida horas antes cuando se dirigía al penal de Batán con cinco gramos de cocaína oculta entre sus ropas.

La investigación que comenzó en la segunda mitad del año con la detención de una mujer que fue sorprendida mientras intentaba ingresar cocaína al penal, fue desarrollada por personal policial de la División de Investigaciones contra de Crimen Organizado de Mar del Plata, a cargo del Comisario Inspector Nicolás Hernández.

A raíz de distintos hechos de narcomenudeo que se dieron dentro de la cárcel con clara colaboración extramuros, se inició una pesquisa que incluyó la escucha de al menos diez líneas telefónicas.

El resultado fueron más de 40 CDs de con grabaciones de conversaciones de los involucrados. A partir de allí se pudo determinar cómo organizaban el ingreso de la droga. Además descubrieron que desde el interior del penal también realizaban extorsiones a través de distintas redes sociales.

Audios escalofriantes: Una banda de de reclusos vendía droga dentro de la Unidad Penal Nº15 de Batán pic.twitter.com/K6OSUrQ68u — Canal 8 Mar del Plata (@canal8mdp) November 23, 2023

Los presos involucrados contaba con la ayuda extramuros, de sus parejas. de la investigación se desprende que las mujeres estaban encargadas de proveerse de la droga en distintos puntos de venta de la ciudad. Debían fraccionarla y generar los envoltorios para poder ocultarla antes de ingresar al penal.

En un audio se puede escuchar a un preso que le avisa a su mujer que pudo expulsar la droga. La mujer le dio la droga durante la visita y el hombre la tragó. Al llegar a la celda la vomitó los envoltorios. “Llegué bien, no me revisaron. Me lastime toda la garganta, largué hasta la última. Ahora te voy a mandar a tu cuenta 15 mil pesos», dice.

SEXTORSIÓN INTRAMUROS

Los investigadores pudieron determinar que la banda no sólo comercializaba droga en la cárcel. A través de las escuchas, establecieron que habían montado una estructura para extorsionar a desconocidos.

A través de los teléfonos celulares, los presos crearon perfiles falsos en distintas redes sociales con publicaciones de mujeres. Con cada persona que reaccionaba a esas imágenes, comenzaban a mantener una charla e intercambiar fotos. Los reclusos subían fotos de mujeres desconocidas y pedían que los hombres les enviaran fotos suyas.

Una vez que lograban tener las fotos que los comprometían, comenzaban a extorsionarlos. Le prometían no publicar las fotos a cambio de dinero.

En un audio, uno de los implicados le cuenta a su mujer cual es el mecanismo e incluso va comentando lo que le escribe a una de sus víctimas. «A este le voy a sacar 500 dólares», comenta.

Una vez que los estafados accedían pagar la extorsión para no tener problemas, le enviaban un código para que puedan depositar el dinero a través de un punto de cobro. Así se puede escuchar a uno de los presos de muy mal humor porque supuestamente una víctima fue a depositar 200 mil pesos y el número de cuenta que le pasaron no existe.

El hombre que se encontraba en el Rapipago para pagar el monto exigido le envió un mensaje al extorsionador, para explicarle lo que pasaba sin saber que estaba hablando con recluso de la cárcel de Batán.

La mujer que se encargaba de ingresar la droga a la cárcel fue detenida el domingo pasado cuando estaba a punto de abordar un Uber para ir al penal. En su poder se encontraron cinco gramos de cocaína fraccionada en 4 envoltorios. Además se le incautaron dos teléfonos celulares y dos chip de telefonía celular.

A partir de allí, se realizaron varios allanamientos en distintas puntos de la ciudad. Durante el operativo se allanaron «points» de ventas de drogas y se secuestraron armas de fuego, dinero y teléfonos celulares. Además en una de las viviendas se encontraron paquetes de globos «bombucha» que son utilizados para confeccionar los envoltorios para la droga que luego serán ingeridos para ingresarlos al penal.

FUENTE: Canal 8 Mar del Plata

