Aumenta la temperatura: cómo estará el clima este jueves 27 de marzo en Mar del Plata

Si bien el cielo estará mayormente nublado, la temperatura será más alta respecto a los últimos días, con una máxima de 25º C.

Luego de un alerta amarillo por tormenta que pasó por Mar del Plata sin dejar lluvias, este jueves 27 de marzo será un día muy nublado, pero con cierto aumento de la temperatura.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante el día el cielo estará mayormente nublado, con 0 a 10% de probabilidades de lluvia. A la noche pasará a estar parcialmente nublado.

La temperatura será un poco más alta que en los últimos días. A la mañana harán 19° C, luego subirá a una máxima de 25º C y a la noche bajará a 17º C.

En cuanto al viento, primero soplará del noroeste a 13-22 kilómetros por hora, y a la tarde disminuirá su intensidad a 7-12 km/h. Al anochecer virará al sector noreste.

