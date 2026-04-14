Europa elimina el sello en pasaportes: así es el nuevo control para argentinos

El nuevo sistema digital EES ya funciona en el espacio Schengen y cambia por completo el ingreso de turistas al continente.

Desde el 10 de abril, los argentinos que viajen a Europa ya no recibirán el clásico sello en el pasaporte. El espacio Schengen activó de forma plena el Entry/Exit System (EES), un sistema digital que registra cada ingreso y salida en sus fronteras externas. La medida marca un cambio histórico en los controles migratorios y pone fin a una práctica tradicional para los viajeros.

El nuevo esquema implica que todo el proceso será electrónico para estancias cortas de hasta 90 días. En lugar del sellado manual, los turistas deberán pasar por puestos automatizados donde se registran datos personales, detalles del viaje y controles biométricos. El sistema permite verificar en tiempo real si el visitante cumple con el tiempo de permanencia autorizado.

Además de los datos básicos, el EES incorpora reconocimiento facial y toma de huellas dactilares, lo que refuerza el control sobre los movimientos migratorios. Según explicaron autoridades europeas, el objetivo es detectar con mayor precisión casos de estadías irregulares, prevenir fraudes de identidad y mejorar la seguridad en los 29 países que integran el bloque.

La información recopilada no se elimina de inmediato. Los registros se almacenan durante tres años desde el último viaje, y en caso de infracciones, como exceder el plazo permitido, pueden conservarse hasta cinco años. Este seguimiento digital reemplaza por completo al antiguo sistema físico y permite un monitoreo más estricto de cada visitante.

El EES es solo el primer paso de una reforma más amplia. En los próximos meses se sumará el ETIAS, un permiso de viaje pago que será obligatorio para ingresar a Europa. Así, los argentinos deberán adaptarse a un nuevo modelo de ingreso sin sellos en el pasaporte, pero con un control mucho más exhaustivo y digitalizado.

Fuente: Diario Popular

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