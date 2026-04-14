Económicas avanza en la ampliación de su oferta académica y proyecta la creación de la Licenciatura en Comercio Internacional

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata continúa consolidando su proyecto institucional con la ampliación de su oferta académica, en el marco de una política sostenida de fortalecimiento de la formación de grado y pregrado.

En este sentido, se llevó a cabo el Plenario de Comités Asesores de Carrera, con la participación de docentes, graduados y estudiantes de dicha unidad académica, donde se trató y aprobó la creación de la Licenciatura en Comercio Internacional, una nueva carrera de grado de cuatro años de duración.

Durante el mismo encuentro, también se aprobó el nuevo plan de estudios de la Tecnicatura en Comercio Exterior, una carrera de pregrado con más de ocho años de trayectoria en la Facultad, que registra una creciente demanda y que se articula estratégicamente con la nueva Licenciatura, fortaleciendo así la continuidad formativa de los estudiantes.

Este avance representa el corolario de una línea de trabajo iniciada durante el primer mandato de la decana Esther Castro, orientada a diversificar y actualizar la propuesta académica de la unidad académica en función de las demandas del contexto.

En relación con este nuevo paso institucional, la decana destacó: “La creación de esta carrera representa para nosotros un paso muy importante en el fortalecimiento y la diversificación de su propuesta académica. Se trata de una carrera que viene a consolidar un camino iniciado años atrás con la Tecnicatura Universitaria en Comercio Exterior y que responde, al mismo tiempo, a una demanda concreta de estudiantes, graduados y del entramado productivo de la ciudad y la región”.

“En un contexto en el que los procesos de internacionalización, la logística, la transformación tecnológica y la dinámica de los mercados globales adquieren cada vez mayor relevancia, esta nueva propuesta de grado permitirá formar profesionales con una preparación sólida, actualizada y comprometida con las necesidades del territorio. La Facultad reafirma así su vocación de ofrecer una educación pública de calidad, vinculada con el desarrollo local y con capacidad para anticiparse a los desafíos del presente y del futuro”, afirmó Castro.

Asimismo, la decana se refirió a las oportunidades que abre esta nueva carrera para la comunidad estudiantil: “Para las y los estudiantes, significa una nueva oportunidad de formación universitaria en un campo estratégico, con amplias posibilidades de inserción profesional. Les permitirá adquirir herramientas para analizar mercados, diseñar estrategias de internacionalización, gestionar operaciones de exportación e importación, comprender la operatoria aduanera, logística y bancaria, y acompañar a organizaciones públicas y privadas en sus procesos de vinculación con el mundo. Asimismo, esta carrera amplía horizontes para quienes buscan una formación de grado específica en una universidad pública, en un área de vacancia relativa en la región. Al mismo tiempo, fortalece la articulación entre la Facultad, el sector productivo y las instituciones del medio, generando mejores condiciones para la formación práctica, la vinculación profesional y la construcción de conocimiento aplicado”.

Por último, aseguró: “La Licenciatura en Comercio Internacional expresa, en definitiva, una apuesta institucional por una Universidad comprometida con su tiempo, con su comunidad y con la generación de oportunidades concretas para las nuevas generaciones”.

Por su parte, desde la Subsecretaría de Planeamiento y Evaluación Académica, Esp. Sandra Pesciarelli, destacó el proceso que dio origen a esta iniciativa: “Para nosotros la verdad es que nos da mucho orgullo, porque es una oferta académica muy demandada. En el desarrollo de las carreras cortas fuimos evaluando su funcionamiento y la recepción en la comunidad, y nos llamó especialmente la atención el caso de la Tecnicatura en Comercio Exterior, que tuvo una respuesta muy positiva. Hoy es la tercera carrera de las diez que tiene la Facultad más solicitada, lo cual ya es un indicio claro de la relevancia de esta temática. A partir de encuestas a estudiantes y graduados, donde el 99% manifestó interés en continuar su formación, confirmamos que existía una demanda concreta para avanzar en la creación de la Licenciatura”.

En relación con la implementación, explicó: “Todas las asignaturas de la Tecnicatura forman parte de la Licenciatura, lo que garantiza la continuidad académica. Quienes hayan cursado o estén cursando podrán completar los tramos adicionales y acceder al título de grado”.

Por último, la docente e integrante del equipo que impulsó la iniciativa, Mg. Laura Díez y González, puso en valor el proceso que dio origen a la nueva carrera y se refirió al perfil de la propuesta y su anclaje territorial: “La carrera fue pensada en función de la realidad actual y de las demandas concretas de la región. Mar del Plata y su zona de influencia tienen una fuerte actividad exportadora, no solo en el sector pesquero, sino también en el industrial, el agrícola y en servicios. Por eso incorporamos contenidos vinculados a estas transformaciones y a nuevas áreas como la internacionalización de servicios, buscando formar profesionales preparados para un escenario dinámico y en constante cambio”.

La reunión fue presidida por el vicedecano Esteban Zaballa, quien acompañó institucionalmente el desarrollo del plenario. La propuesta fue presentada por la Subsecretaría de Planeamiento y Evaluación Académica junto a docentes que participaron activamente en su elaboración.

Las iniciativas continuarán ahora su tratamiento en el ámbito del Consejo Académico y del Consejo Superior, etapas necesarias para su aprobación definitiva.

Comentarios

comentarios