Avanza la ampliación de la red de agua en el barrio Alfar

El intendente Agustín Neme recorrió las obras que ejecuta Obras Sanitarias. Los trabajos beneficiarán a 2.000 vecinos a través de 445 nuevas conexiones domiciliarias.

La zona sur de Mar del Plata continúa sumando infraestructura esencial. El intendente municipal, Agustín Neme, supervisó el avance de las tareas de ampliación de la red de agua potable en el barrio Alfar, un proyecto estratégico que permitirá incorporar al servicio a aproximadamente 2.000 residentes del sector.

Los trabajos, coordinados por Obras Sanitarias Mar del Plata, comenzaron formalmente en la calle Racedo, entre Molise y Toscana. En este punto inicial se está procediendo al tendido de cañerías, la ejecución de las conexiones domiciliarias, la compactación del suelo y la instalación de válvulas de control.

Detalles técnicos y alcance

Esta segunda etapa de la obra representa un despliegue técnico de magnitud para el barrio:

Extensión: Se colocarán 6.500 metros de nueva cañería.

Se colocarán de nueva cañería. Plazo: El plan de obra tiene una duración estimada de 210 días .

El plan de obra tiene una duración estimada de . Superficie: La intervención abarca un total de 30 hectáreas.

Zonas intervenidas

La expansión del servicio se concentra en dos sectores delimitados del barrio Alfar:

El área comprendida por De La Maza, Diagonal Estados Unidos y el Arroyo Corrientes. El cuadrante delimitado por las calles Magrassi, Región Molise, Sáenz (Arroyo Corrientes) y Toscana.

Esta obra se complementa con la primera etapa finalizada entre 2016 y 2017, la cual ya había alcanzado a más de 3.000 habitantes. Con este nuevo paso, el municipio busca consolidar la mejora y expansión del servicio de agua en toda la zona sur de la ciudad.

