Avanzó el proyecto de Presupuesto: aumento de tasas del 11% y el alumbrado se pagará con la factura de EDEA

Las postergaciones que acumuló el proyecto de Presupuesto a presentar por el Ejecutivo encontró un punto de acuerdo que establece un aumento de tasas municipales del 11% para el año en curso y un cambio fundamental, sobre todo a los fines de la recaudación de la comuna: el componente de alumbrado público se abonará ahora dentro de la factura de energía eléctrica.

Así se acordó en el texto que se ingresó al Concejo Deliberante, donde ahora deberá ser refrendado. Llega luego de prórrogas consecutivas, ya casi sobre la fecha límite que tiene el gobierno de Agustín Neme para avanzar con esta presentación.

Esta redacción final del proyecto se venía hablando entre las distintas fuerzas que componen el bloque que viene acompañando a la gestión, primero a Guillermo Montenegro y ahora, tras la última elección, con la incorporación de La Libertad Avanza como un aliado del intendente interino.

Para este ejercicio económico 2026 el Ejecutivo prevé afrontar costos por un monto de 521.996.792.000 pesos. Entre los detalles destacados se puede mencionar la continuidad de la Tasa Vial, que se cobra desde la compra de combustible en el distrito, se mantiene en un 3% y con destino a obras de mejoras y mantenimiento de las calles. Y también la cláusula gatillo que ya estaba vigente y que habilita al gobierno a incrementar la tasas municipales si es que la previsión, en este caso 11%, queda por debajo del índice inflacionario anual.

El paso del componente de alumbrado a la factura de energía eléctrica apunta a mejorar el ingreso de fondos al municipio. Hasta el momento se aplicaba en la tasa conocida como Tasa de Servicios Urbanos, donde también se incluye limpieza y recolección.

Con este nuevo formato se buscará reducir montos de morosidad: entiende el municipio que los vecinos cumplen efectivamente con la factura de energía eléctrica para evitar inminentes e inmediatos cortes. En cambio, cuando estaba incluido el alumbrado en la tasa municipal engrosaba la deuda con el sistema público.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios