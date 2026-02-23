Ayuda Escolar Anual: quién puede recibirla y cómo se solicita

Es un monto que entrega Anses una vez al año, destinada a familias con niños y adolescentes en edad escolar. Los detalles

La Ayuda Escolar Anual, el beneficio que otorga Anses a familias con los niños y adolescentes de los distintos niveles de enseñanza, se entregará también este año. Consiste en la acreditación de dinero para la compra de útiles escolares y otros insumos para utilizar en el ciclo lectivo.

Habitualmente se entrega en marzo y el año pasado tenía un tope de $85.000. Aunque resta la confirmación oficial sobre el monto, es posible que en 2026 ronde ese valor, con la misma modalidad de acreditación en cuenta, una vez aprobado el formulario.

El beneficio abarca a los hijos a partir de los 45 días y hasta el mes que cumplan 18 años y que concurran a la escuela, ya sea nivel inicial, primario o secundario/polimodal.

Las familias que acrediten antes del fin de cada año la escolaridad de sus hijos entre 4 y 17 años inclusive, van a recibir la Ayuda Escolar en el mes de marzo del año siguiente. De lo contrario, se debe presentar el certificado actualizado, emitido este año por el establecimiento.

Topes de ingreso para recibir la Ayuda Escolar Anual (según la actualización de febrero)

Tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar: $ 5.292.758. Y tope máximo de cada integrante del Grupo Familiar: $ 2.646.379. En tanto, en el caso de los hijos con discapacidad no hay límite de ingresos para cobrar el beneficio.

Cómo inscribirse

Requiere de un formulario que se obtiene en el sitio oficial de Anses y debe ser completado con los datos del alumno y del establecimiento al que concurre.

Ingresar a mi Anses / apartado hijos Hacer clic en presentar certificado escolar. Elegir generar certificado Imprimir el certificado y llevarlo a la institución escolar Ingresar nuevamente a mi anses, apartado hijos. Elegir la opción subir certificado y cargar la foto del formulario

Los solicitantes que deseen corroborar si esta ayuda se acreditará de manera automática o no, pueden ingresar al sitio oficial y hacer clic en mi ANSES > Mis Asignaciones. Si no figura para el cobro automático, será necesario presentar el Certificado Escolar.

