Bad Religion vuelve a la Argentina

Bad Religion, la banda californiana de hardcore punk anuncia su regreso al país.

El show está previsto para el miércoles 22 de abril en el Microestadio Malvinas Argentinas (Gutenberg 350, CABA).

Banda invitadas: Shaila – Eterna Inocencia

Entradas a la venta desde el martes 3 de febrero 12hs a través de sistema Livepass

Comprando con tarjetas de Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interés y 25% de reintegro

El grupo liderado por Greg Graffin cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria, Bad Religion es una de las bandas con mayor influencia en la escena punk internacional.

Pioneros del naciente hard-core melódico sus letras suelen ser reflexivas en torno a sentimientos personales, ideologías de vida y responsabilidad social.

Discos como Suffer (1988), No Control (1989), Recipe for Hate (1993), Stranger Than Fiction (1994) y The Process of Belief (2002), con canciones como “American Jesus”, “Do What You Want” o “Sorrow”, se convirtieron en íconos del género.

Comentarios

comentarios