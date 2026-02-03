Baglietto Vitale presentan “Tangos y otras yerbas”

Los músicos se presentarán el domingo 22 de febrero en la Villa Victoria Ocampo con sus propias versiones de los clásicos del 2 x 4.

Baglietto y Vitale tienen un amor especial por el Tango, es algo que les viene de sus infancias. Tito, papá de Juan, no dejaba de cantar tangos maravillosamente en la casa familiar y hasta en su trabajo de ferroviario. Lito contemplaba con admiración y emoción a su mamá, Esther, entonar esos históricos tangazos, siempre con errores en las letras que su amado DonVi le iba corrigiendo mientras ella no paraba de cantar. Eso sucedía en su casa familiar, también a metros de las oficinas del Ferrocarril Belgrano…

Estas y muchas otras coincidencias entre el rosarino que canta cada día mejor y el enorme pianista de Villa Adelina dan una sorprendente sensación de mágica causalidad, ¿no?

Cada año que pasa, esa profunda hermandad se va consolidando más y más… una alegría para ellos y para el público que los sigue desde siempre.

Juan Carlos Baglietto y Héctor Facundo Vitale tienen ya en su repertorio algunos Tangos tradicionales, los que pasados por el particular tamiz y sensibilidad de ambos se transforman en nuevas páginas.

Para el espectáculo “Tangos y otras yerbas” prometen abordar un nuevo puñado de clásicos del 2 x 4 como algunos de Piazzolla Ferrer y otros de compositores más clásicos para intentar darles su sello, su impronta, una genuina manera de “Intervenir” y hacer suyas esas populares obras maestras.

En Mar del Plata, Baglietto Vitale se presentarán el domingo 22 de febrero a las 20.30 hs en Villa Victoria Ocampo (Matheu 1850). Las entradas están a la venta en Articket y puntos de venta (La Casa de las Guitarras y FAVA) y en la boletería de la Villa.

Además, el Dúo cumple 35 años de camino musical y humano recorrido con amor y complicidad. Como adelanto del álbum que comenzarán a grabar a la brevedad, Juan y Lito adelantarán algunas de las canciones que estarán en “Bodas de coral”, título del álbum de canciones de amor que alude, obviamente, a los 35 años de vida del Dúo Baglietto Vitale.

Quienes vayan a estos conciertos se transformarán en testigos privilegiados de noches únicas.

A pesar de tener una idea en relación al perfil con el que afrontan cada Tango, las versiones sufrirán pequeños cambios cada noche. Ellos improvisarán, serán libres y bucearán en la búsqueda del profundo y feliz juego de hacer música, siempre con la genial premisa de León Tostoi: “Pinta tu aldea y pintarás el mundo”.



BAGLIETTO VITALE | “TANGOS Y OTRAS YERBAS”

22 de febrero | 20.30 hs | Villa Victoria Ocampo (Matheu 1850).

Entradas anticipadas: https://articket.com.ar/ | Puntos de venta (La Casa de las Guitarras y FAVA)

Boletería de la Villa

