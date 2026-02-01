Balance de enero: qué dicen desde el Emturyc y los empresarios de hoteles y gastronomía

Desde el organismo oficial y el sector de servicios al turismo ya miran con más certeza el resultado del arranque de año, período más fuerte del verano. Qué queda para febrero.

Se escapa enero, asoma el momento de hacer balances y los números finos empiezan a marcar resultados que demandarán luego un análisis sobre el por qué se llegó a esta situación que se está dando, con matices según el punto de vista de quien haga el análisis.

Mientras las autoridades municipales hablan de un arranque de año “de menor a mayor” y con un último fin de semana que califican “increíble”, desde el sector de la hotelería y la gastronomía reconocen una segunda quincena que recuperó terreno con respecto a la primera pero no alcanza para igualar lo que resultó del mismo período del año anterior. “Estamos 10 puntos abajo”, admiten.

Diego Juárez, presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), dijo a Teleocho Informa que entre jueves y domingo últimos la ciudad “estuvo colmada, también los teatros y los eventos” y aclaró que cuando el tiempo no acompañó lo suficiente para estar en la playa “estuvo lleno todo lo indoor, bajo techo”.

“Es muy positivo”, insistió y si bien consideró que es lógico pedir que haya períodos de mayor extensión y mejores resultados, hay conformidad.

“Argentina lidera las búsquedas de carnaval y trabajamos para eso”, remarcó el funcionario y recordó que para este mes de febrero que está a punto de comenzar hay otros grandes atractivos que contribuirán a que el turista venga y disfrute. Anotó, entre ellos, la entrega de los premios Estrella de Mar y el aniversario de la ciudad.

Hernán Szkrohal, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, también evaluó este enero que está en sus últimas horas y fue a los números concretos: “esta segunda quincena nos está dando 75% de ocupación contra 65% de la primera y un muy buen fin de semana reciente, que promedió 85% de habitaciones cubiertas en hotelería”.

“Tuvimos gastronomía mejor de jueves a domingo y lunes a miércoles cae sensiblemente”, señaló sobre lo que marcó una tendencia. “Se dan diez puntos debajo de la anterior”, dijo y aclaró que el dato no es malo según cómo se mire. Recordó que entre 2024 y 2025 la caída había sido de 20 puntos.

“Estamos diez puntos abajo pero no es consuelo”, aseguró a Teleocho Informa y recordó que en momentos en que la ciudad funciona con relativa normalidad “tendríamos que estar al 85%” en esta segunda quincena.

