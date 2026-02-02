Barrios periféricos: 6 de cada 10 personas son desocupadas y casi el 80% de las familias no come cuatro comidas diarias

Así se informó en un relevamiento realizado en más de 30 barrios de Mar del Plata y Batán. Además, el 78% de las personas relevadas no cuenta con cobertura médica.

Un relevamiento territorial realizado entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 en barrios periféricos del Partido de General Pueyrredon registró un deterioro sostenido de las condiciones de vida en sectores alejados del centro urbano.

El trabajo abarcó 1.507 hogares de más de 30 barrios de Mar del Plata y Batán y se llevó adelante junto a espacios comunitarios, clubes, comedores e iglesias, con participación de referentes barriales en la recolección de datos.

El informe, elaborado con mediciones trimestrales, señala que la mayoría de los hogares relevados está integrada por familias con niños, niñas y adolescentes, con predominio de mujeres a cargo de tareas de cuidado y trayectorias laborales atravesadas por la informalidad o la desocupación.

En materia laboral, el estudio indica que alrededor de seis de cada diez personas se encuentran desocupadas. Entre quienes tienen trabajo, predomina el trabajo por cuenta propia en condiciones precarias o de subsistencia, mientras que el acceso a empleo formal en relación de dependencia es reducido. El escenario impacta en los ingresos y en la estabilidad económica de los hogares.

Respecto de la salud, el 78% de las personas relevadas no cuenta con cobertura médica y depende del sistema público. Si bien parte de la población accedió a controles en los últimos años, un grupo significativo no mantiene atención regular, lo que dificulta la detección temprana de enfermedades y la continuidad de tratamientos.

La situación alimentaria aparece como uno de los indicadores más comprometidos: el 73% de las familias no logra completar cuatro comidas diarias. Además, se registró consumo insuficiente y discontinuo de alimentos como carnes, frutas y verduras, en un contexto vinculado a la falta de empleo, bajos ingresos y mayor dependencia de prestaciones sociales.

Más de la mitad de los hogares percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH) y una proporción importante accede a la Tarjeta Alimentar. El informe destaca el peso de estas políticas en la economía familiar, aunque señala que resultan limitadas frente a la precarización laboral y el aumento del costo de vida.

También se relevaron situaciones de especial vulnerabilidad: en uno de cada cinco hogares viven personas con discapacidad, y se registra presencia creciente de adultos mayores jubilados que requieren acompañamiento, atención en salud y apoyo económico.

“El relevamiento confirma algo que vemos todos los días en el territorio: la desigualdad se profundiza en los barrios más alejados de nuestra ciudad. Este tipo de trabajos es una herramienta clave para planificar políticas públicas con anclaje en datos reales y no en discursos. Tenemos que trabajar para revertir estos indicadores y construir un Estado municipal que llegue de verdad a cada barrio y a cada vecino”, afirmó el concejal Diego García.

