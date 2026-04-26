Con doble alerta por vientos y tormentas: cómo estará el clima este domingo 26 de abril en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada con alerta amarilla por lluvias hasta la noche y naranja por vientos, también hasta el cierre del día.

El clima en Mar del Plata para este domingo 26 de abril no será para nada alentador: enmarcado en una doble alerta por vientos y tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias y ráfagas intensas durante todo el día.

La alerta amarilla por vientos perdurará durante la mañana y noche de hoy, mientras que por la tarde pasará a ser naranja. En tanto, la alerta amarilla por lluvias también estará presente todo el día.

La jornada comenzará con 12ºC por la mañana, con viento del oeste a entre 32 y 41 km/h. Además, se registrarán ráfagas de hasta 70 km/h.

Durante la tarde, la temperatura subirá hasta los 14ºC, la máxima esperada para hoy, con continuidad de lluvias fuertes y viento intenso que alcanzará los 59 km/h. En ese momento, las ráfagas pasarán a soplar a entre 80 y 87 km/h.

Ya por la noche, el termómetro bajará a 9 ºC, con continuidad de lluvias y ráfagas de hasta 97 km/h.

Fuente. Mi8

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