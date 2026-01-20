Bastián continúa estable, aunque presentó un cuadro febril y recibe antibióticos

El Hospital Materno Infantil de Mar del Plata emitió un nuevo parte médico sobre la salud del niño de 8 años accidentado en Pinamar. Pese a la fiebre, mantiene parámetros clínicos estables y responde parcialmente a estímulos.

El Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” dio a conocer esta mañana un nuevo informe oficial sobre el estado de salud de Bastián, el menor de 8 años que permanece internado en la institución desde el pasado 15 de enero tras un grave accidente en la zona de La Frontera.

Según el reporte médico , el paciente se mantiene estable en los aspectos clínicos y hemodinámicos. Actualmente, continúa con respiración asistida, pero se destaca que no ha requerido medicación adicional para sostener su presión arterial.

Sin embargo, el parte detalló que durante la noche de ayer el niño registró un cuadro febril, lo que motivó la realización de estudios complementarios y el inicio de un esquema de antibióticos para prevenir o tratar posibles procesos infecciosos.

En cuanto a las intervenciones realizadas, los profesionales indicaron que el drenaje colocado en la jornada previa funciona correctamente, permitiendo la evacuación de contenido acumulado. Asimismo, se observó que el paciente continúa con una respuesta parcial a estímulos, un signo que los médicos siguen de cerca en el marco de su evolución.

Bastián había sido trasladado a Mar del Plata tras sufrir múltiples fracturas de cráneo y lesiones abdominales graves. Por el momento, su pronóstico sigue siendo reservado mientras se aguarda su respuesta al tratamiento instaurado.

