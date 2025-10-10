Bautizarán la plaza “44 Héroes del ARA San Juan” en Punta Mogotes con música en vivo y feria de emprendedores

Este sábado 11 de octubre se llevará a cabo el bautismo de la Plaza de Punta Mogotes, que pasará a llamarse “Plaza 44 Héroes del ARA San Juan”, en homenaje a los tripulantes del submarino argentino. El acto oficial comenzará a las 14 hs en el playón de la Laguna 3, con la presencia destacada de la Banda de Música del Área Naval Atlántica.

La jornada contará además con una feria de emprendedores desde las 11 hs, en el marco del programa Mercados Bonaerenses, donde vecinos y visitantes podrán recorrer distintos stands de producción local.

En conmemoración del Día del Músico Marplatense, habrá shows en vivo con la participación de bandas y artistas locales:

Funkalista, Latía Fusion, Peter, Ofrendas en Forma de Verso y Anarquimia.

El evento es organizado por la Administración de Punta Mogotes, en conjunto con Mercados Bonaerenses y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer la memoria colectiva, promover la cultura local y apoyar a emprendedores de la región.

